2020年9月18日 下午11:29
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伊朗最大应用商店巴扎：伊朗互联网市场或为中国企业蓝海

伊朗最大应用商店巴扎：伊朗互联网市场或为中国企业蓝海

伊通社（IRNA）德黑兰09月18电 伊朗政府一份关于该国移动市场发展趋势的新报告援引了积极的统计数据，显示了该国电子商务活动的增强。伊朗电子商务发展中心(Center for electronic commerce Development)发布的年度电子商务报告说，电子商务公司的规模和伊朗对网上购物的兴趣在经历了小幅调整之后，比上一年有了明显增长。它还提供了一些关于中国互联网和智能手机接入的深入信息。

伊朗国家通讯社（IRNA）：随着伊朗和中国政府达成新的25年计划，中国企业很可能在伊朗市场发现新的机遇。据伊朗经济学家称，去年中国对伊朗的进口已经翻了一番，而且可能还会增加更多。两国正在发展战略和经济伙伴关系，但到目前，两国的合作还只限于少数几个关键的经济部门。

伊朗电子商务的增长前景将使中国企业更容易进入伊朗市场。伊朗主要公司已经推出了一些中国产品。伊朗电子商务巨头Digikala(类似淘宝或亚马逊)，已经在销售一些中国商品，并正在寻求扩大产品目录。伊朗最大的应用商店——巴扎(类似于GooglePlay或华为商店)，拥有近4500万活跃用户，一直在寻找中国主要游戏公司合作，以增加其日益有利可图的手机游戏组合。巴扎应用商店最近发布了一份报告，称其每日活跃用户和手机游戏玩家在COVID危机爆发前已经超过3000万，自疫情爆发以来已经急剧增加。

智能手机和互联网接入

根据这份报告，去年伊朗有超过1.86亿部手机，使伊朗手机普及率达到142%，比前一个日历年猛增25%。

报告还说，伊朗的智能手机普及率也有所提高，在智能手机用户数量方面，在世界各国中排名第12位。这与Newzoo2019年发布的报告大致吻合，该报告将伊朗智能手机普及率排在第12位，而中国的渗透率为59%，远远高于全球41%的平均水平。

报告进一步指出，在伊朗有超过7500万宽带用户。这意味着宽带普及率高达94%，与去年相比小幅上升了3%，远远超过了67%的地区平均水平。报告还指出，4700万伊朗人活跃在社交媒体上，社交媒体的渗透率为57%。报告里写到，伊朗在过去一年里新增了700万社交媒体用户，普及率提高了18%。全球平均水平为45%，比上一个日历年增长了9%，而中国和美国分别为59%和71%。

报告指出，目前有7300万伊朗人是互联网用户，互联网普及率为89%，比前一年增长28%。这将使伊朗成为全球互联网用户绝对数量排名世界第15位的国家。报告还涵盖了伊朗电子商务市场的趋势。几年前，随着电子商务在伊朗全国的普及，网上购物和支付在伊朗得到了显著增长。在过去的几年里，伊朗人越来越习惯于网上购物，电子商务和在线支付初创公司的数量也在不断增长，为用户提供了更多的选择，可以在网上购买昂贵的商品和日常购物，这一市场在过去几年里已经大踏步地发展起来。

电子商务增长

报告显示，在线购买量比上一年增长了一倍以上(103%)。在去年，电子商务交易额达到了15亿，比上一个日历年增加了37%。根据伊朗中央银行(相当于中国人民银行)的数据，该国的电子支付基础设施促进了10.6亿笔电子商务交易，这一数字比上一年也增长了37%(这两个数字之间的差异可能源于使用货到付款的网上购物)。

报告还指出，社交媒体推动的电子商务数量急剧增加。除了访问者直接在电子商务在线平台上进行的购买之外，还有68%的电子商务购买是通过社交媒体促销或推荐来促进的。应用程序和聊天软件在剩下的购买中也起到了促进作用。

报告指出，伊朗政府监管机构已经颁发了超过61000份电子商务许可证，但考虑到那些根据法规不需要获得许可证的企业，拥有至少一部分电子商务业务的公司的实际数量要高得多。在该年度最后几个月中，电子商务许可证的申请数量显著增加，报告认为这既归因于政府简化了网上许可证申请程序，也因为在伊朗日历年年底(本报告所述期间)进入伊朗的新冠病毒，这大大增加了人们在网上购买商品和杂货以及无现金支付的需求。

这些统计数据基本上代表了新冠疫情前的环境，尽管在报告所述期间的后期，新冠病毒进入伊朗并带来了一波电子商务活动的增长，因为在此期间，普通伊朗人更愿意呆在家里，避免户外活动。

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