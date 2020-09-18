伊朗最大应用商店巴扎：伊朗互联网市场或为中国企业蓝海

伊朗国家通讯社（IRNA）：随着伊朗和中国政府达成新的25年计划，中国企业很可能在伊朗市场发现新的机遇。据伊朗经济学家称，去年中国对伊朗的进口已经翻了一番，而且可能还会增加更多。两国正在发展战略和经济伙伴关系，但到目前，两国的合作还只限于少数几个关键的经济部门。

伊朗电子商务的增长前景将使中国企业更容易进入伊朗市场。伊朗主要公司已经推出了一些中国产品。伊朗电子商务巨头Digikala(类似淘宝或亚马逊)，已经在销售一些中国商品，并正在寻求扩大产品目录。伊朗最大的应用商店——巴扎(类似于GooglePlay或华为商店)，拥有近4500万活跃用户，一直在寻找中国主要游戏公司合作，以增加其日益有利可图的手机游戏组合。巴扎应用商店最近发布了一份报告，称其每日活跃用户和手机游戏玩家在COVID危机爆发前已经超过3000万，自疫情爆发以来已经急剧增加。

智能手机和互联网接入

根据这份报告，去年伊朗有超过1.86亿部手机，使伊朗手机普及率达到142%，比前一个日历年猛增25%。

报告还说，伊朗的智能手机普及率也有所提高，在智能手机用户数量方面，在世界各国中排名第12位。这与Newzoo2019年发布的报告大致吻合，该报告将伊朗智能手机普及率排在第12位，而中国的渗透率为59%，远远高于全球41%的平均水平。

报告进一步指出，在伊朗有超过7500万宽带用户。这意味着宽带普及率高达94%，与去年相比小幅上升了3%，远远超过了67%的地区平均水平。报告还指出，4700万伊朗人活跃在社交媒体上，社交媒体的渗透率为57%。报告里写到，伊朗在过去一年里新增了700万社交媒体用户，普及率提高了18%。全球平均水平为45%，比上一个日历年增长了9%，而中国和美国分别为59%和71%。

报告指出，目前有7300万伊朗人是互联网用户，互联网普及率为89%，比前一年增长28%。这将使伊朗成为全球互联网用户绝对数量排名世界第15位的国家。报告还涵盖了伊朗电子商务市场的趋势。几年前，随着电子商务在伊朗全国的普及，网上购物和支付在伊朗得到了显著增长。在过去的几年里，伊朗人越来越习惯于网上购物，电子商务和在线支付初创公司的数量也在不断增长，为用户提供了更多的选择，可以在网上购买昂贵的商品和日常购物，这一市场在过去几年里已经大踏步地发展起来。

电子商务增长

报告显示，在线购买量比上一年增长了一倍以上(103%)。在去年，电子商务交易额达到了15亿，比上一个日历年增加了37%。根据伊朗中央银行(相当于中国人民银行)的数据，该国的电子支付基础设施促进了10.6亿笔电子商务交易，这一数字比上一年也增长了37%(这两个数字之间的差异可能源于使用货到付款的网上购物)。

报告还指出，社交媒体推动的电子商务数量急剧增加。除了访问者直接在电子商务在线平台上进行的购买之外，还有68%的电子商务购买是通过社交媒体促销或推荐来促进的。应用程序和聊天软件在剩下的购买中也起到了促进作用。

报告指出，伊朗政府监管机构已经颁发了超过61000份电子商务许可证，但考虑到那些根据法规不需要获得许可证的企业，拥有至少一部分电子商务业务的公司的实际数量要高得多。在该年度最后几个月中，电子商务许可证的申请数量显著增加，报告认为这既归因于政府简化了网上许可证申请程序，也因为在伊朗日历年年底(本报告所述期间)进入伊朗的新冠病毒，这大大增加了人们在网上购买商品和杂货以及无现金支付的需求。

这些统计数据基本上代表了新冠疫情前的环境，尽管在报告所述期间的后期，新冠病毒进入伊朗并带来了一波电子商务活动的增长，因为在此期间，普通伊朗人更愿意呆在家里，避免户外活动。