伊朗革命卫队司令：伊斯兰革命改变世界的力量平衡

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰革命卫队司令侯赛因·萨拉米（Hossein Salami）将军周六在一档电视节目中发表讲话称，伊朗伊斯兰革命伟大领袖伊玛目霍梅尼教我们西方霸权和世界大国都不会影响我们人民的意志并强调美国针对伊朗人民不能做任何错事。
他强调“追杀所有参与美国无人机袭击、杀死圣城旅指挥官卡西姆·苏莱曼尼的人”。
伊朗伊斯兰革命卫队网站援引萨拉米的说法称：“特朗普先生！我们对我们伟大将军殉难的报复是显而易见的、严肃的和真实的。”
他说，
伊通社（IRNA）德黑兰09月20电 伊朗伊斯兰革命卫队司令萨拉米将军强调十多年前发生的伊朗伊斯兰革命改变了世界的力量平衡。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰革命卫队司令侯赛因·萨拉米（Hossein Salami）将军周六在一档电视节目中发表讲话称，伊朗伊斯兰革命伟大领袖伊玛目霍梅尼教我们西方霸权和世界大国都不会影响我们人民的意志并强调美国针对伊朗人民不能做任何错事。
他强调“追杀所有参与美国无人机袭击、杀死圣城旅指挥官卡西姆·苏莱曼尼的人”。
伊朗伊斯兰革命卫队网站援引萨拉米的说法称：“特朗普先生！我们对我们伟大将军殉难的报复是显而易见的、严肃的和真实的。”
他说，
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