伊朗革命卫队司令：伊斯兰革命改变世界的力量平衡

伊通社（IRNA）德黑兰09月18电 伊朗政府一份关于该国移动市场发展趋势的新报告援引了积极的统计数据，显示了该国电子商务活动的增强。伊朗电子商务发展中心(Center for electronic commerce Development)发布的年度电子商务报告说，电子商务公司的规模和伊朗对网上购物的兴趣在经历了小幅调整之后，比上一年有了明显增长。它还提供了一些关于中国互联网和智能手机接入的深入信息。