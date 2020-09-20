嵩山论坛2020年会在河南登封举行 伊朗、俄罗斯等国积极参加

伊朗国家通讯社（IRNA）：中共郑州市委常委、宣传部长黄卿在开幕式上致辞说，本届嵩山论坛主题定为：何以为家——面对全球疫情的伦理思考，从选题立意方面就体现了嵩山论坛扎根华夏文明沃土，思考人类现实与未来的文化担当，体现了中华传统文化“家国同构——推己及人”的“天下情怀”，希望与会的专家学者通过思想的碰撞找到解决人类危机与困惑的良方，希望用好嵩山论坛这一平台，加强中外华文媒体的合作交流。

第十一届河南省政协副主席张广智致辞说，在过去8个多月时间里，全球发生了新冠肺炎疫情这一百年来最严重的传染病大流行，全球70多亿人遭受重大疾病威胁，直至当前，疫情仍在全球肆虐。在疫情面前再次彰显了“家”的传统作用和现代价值。全球重大疫情的袭击和新冠肺炎疫情给世界经济社会格局带来的新形势，都为我们重新审视“何以为家”命题的伦理学意义带来了契机，同时也印证了在世界范围内开展文明对话与交流沟通的紧迫性和现实性。

本次嵩山论坛年会还将分组探讨“隔离与对话”、“危机与转机”、“疫情下的世界经济发展展望”等议题，并就危机与转机中的时代变革、家庭形态的儒学解释、信赖社群重建等进行哲理思辩和交流对话。

嵩山论坛2020年会是由中国国际文化交流中心、中国文物学会、北京大学高等人文研究院、河南省华夏历史文明传承创新基金会主办的，由嵩山论坛秘书处、河南省国际文嵩山论坛秘书处、河南省国际文化交流中心、杭州一带一路投资管理公司、河南执美文化股份有限公司承办的。

据悉，嵩山论坛年会是从2012年开始举办的，每年一届，已成功举办了八届。其间，有来自俄罗斯、土耳其、美国、印度、伊朗、奥地利、意大利、德国、法国、丹麦、日本、韩国、新加坡以及中国港澳台等20多个国家和地区的近400位专家学者，以及中国国内400余位专家学者开展了学术交流。