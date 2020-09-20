俄外交部：美国针对伊朗的行为与伊核协议和联合国决议背道而驰

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯报道，声明称：“美国的肆意行为与伊核协议和联合国安理会第2231号决议背道而驰，严重损害了联合国安理会的权威，是公然无视安理会决议和国际法。”

声明指出，这种行为对于俄罗斯和安理会其他成员而言都是不可接受的，并且早在8月就指出美方的意图在法律和程序上均为无效。安理会其他成员特别提到，美国国务卿彭佩奥8月20日提交的有关要求恢复对伊制裁的信函不能被视为与第2231号决议相关的“信息”。

彭佩奥此前向安理会宣称伊朗未能履行伊核协议的规定，因此要求依照安理会第2231号决议，重启针对伊朗的制裁程序。

联合国安理会第2231号决议于2015年获得通过，其中包括了伊朗若不履行《联合全面行动计划》就自动恢复对伊朗制裁的机制，有效期自2015年起10年。

这项决议规定，如果在这项期限内查出伊朗任何严重违规行为，那么伊朗必须接受制裁，除非安理会通过相应的决议。哪怕只有一个常任理事国表示反对，制裁也会在自安理会通报之刻起的30日内自动恢复。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊朗核问题全面协议，签署了《联合国全面行动计划》。

根据协议，伊朗承诺限制其核计划，同时享有和平利用核能的权利，国际社会解除对伊朗实施的制裁措施。

2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，对与伊朗往来的国家实施次级制裁。