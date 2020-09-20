伊朗呼吁全世界应联合起来，反对美国“鲁莽行动”！

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈蒂布扎德（Saeed Khatibzadeh）在德黑兰举行的新闻发布会上说：“我们期待国际社会和世界上所有国家意见统一，反对白宫的鲁莽行动。”

当地时间19日，美国国务卿蓬佩奥宣布，美国恢复所有针对伊朗的联合国制裁措施。据环球网消息，分析人士认为，美国单方面启动对伊朗“快速恢复制裁”，意在延长武器禁运，伊朗核问题全面协议面临严峻挑战。

伊朗2015年7月与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制核计划，国际社会解除对伊制裁。安理会随后通过认可伊核协议的第2231号决议。决议规定，联合国对伊武器禁运定于2020年10月18日终止。

蓬佩奥8月通知安理会，美方将“启动”恢复联合国对伊制裁程序。美方这一举动受到绝大多数安理会成员“孤立”。2231号决议规定了“快速恢复制裁”机制，但只有伊核协议参与方才可以启动该机制。美国于2018年5月已经退出伊核协议，从而丧失了协议参与方资格。

英、法、德三国外长8月20日发表联合声明，表示“美国不再是协议参与国”，对美方此举表示明确反对。俄罗斯外交部副部长里亚布科夫也表示，美国在安理会启动“快速恢复制裁”是“荒谬的”，缺乏国际法和政治依据。

