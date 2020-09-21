伊朗马什哈德市将举办最大的抗疫国际会议

伊朗国家通讯社（IRNA）：国际临床微生物学大会的科学秘书上周六向伊朗国家通讯社记者表示，今年，这项以新冠病毒为焦点，由国内外嘉宾一同参与的这一伟大的科学活动参将于11月11日至14日在马什哈德举行。

哈桑·阿拉米博士补充说，来自瑞士、德国、法国、新加坡、加拿大和美国等，在该领域有重要贡献的20名专家，将出席了这次与新冠病毒有关的科学活动。

他接着说，除了会议上的各种演讲外，还将举办54次以新冠病毒感染为重点议题的医学领域的圆桌会议，这些学者和专家们也届时参加。