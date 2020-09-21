中国代表：美国对伊“快速恢复制裁”机制并未启动

伊朗国家通讯社（IRNA）：据新华社联合国9月20日消息，张军在函中指出，美方已于2018年5月退出伊朗核问题全面协议，不再是全面协议参与方，美方要求安理会启动“快速恢复制裁”机制于法无据。13个安理会成员今年8月向安理会主席表示，任何基于美方此前信函的决定或行动不具有法律、政治或实际效力。安理会主席已作出不对美方要求采取行动的结论。

张军强调，基于上述原因，对伊“快速恢复制裁”机制并未启动，安理会将根据第2231号决议要求，继续终止相关对伊制裁决议规定。中方致力于维护全面协议的有效性和安理会决议的权威性，将继续推动伊核问题政治解决。

日前伊朗总统哈桑·鲁哈尼在电视讲话中表示，美国单方面宣布重新实施联合国对伊制裁的举动面临失败。

鲁哈尼表示：“美国的制裁行动面临着失败和国际社会的消极反应。我们永远不会屈服于美国的压力，伊朗将对美国的霸权给予强硬回击。”

他前几天（18日）表示，提前祝贺伊朗人民在下一周迎来的胜利，这也显示了美国可耻的失败，因为没有任何机制将被触发。

鲁哈尼表示，一个月来，美国一直尝试启动联合国安理会2231号决议中规定的“快速恢复制裁”机制，但全世界都知道，只有伊核协议参与方才拥有启动资格。

鲁哈尼表示，美国此前称伊核协议是“史上最差协议”从而单边退出该协议，并污蔑、抵制该协议，甚至惩罚那些履行协议的参与方，现在却寻求启动“快速恢复制裁”机制。美国以为自己能够庆祝机制启动，但却只能迎来可耻的失败。

最近伊朗外长扎里夫对美国单方面试图恢复对伊制裁发表了评论，他表示，目前很清楚的是，联合国安理会所有成员国，除了美国和另一个国家，已经正式宣布他们不承认美国的所作所为。

伊朗外交部长扎里夫在一档电视节目中发表讲话称，针对伊朗购买武器的限制将于10月底解除，世界应抵制美国制裁。

讲话中，扎里夫对美国单方面试图恢复对伊制裁发表了评论，他表示，目前很清楚的是，联合国安理会所有成员国，除了美国和另一个国家，已经正式宣布他们不承认美国的所作所为。到今年10月底，针对伊朗购买武器的限制将被解除，为此，美国向联合国提出延长“对伊武器禁运”决议草案，两个国家投出反对票，十三个国家致信安理会表示反对美国行为。除此之外，所谓“快速恢复制裁”机制并不会为一个国家（的利益）而启动，目前安理会成员国，除了美国之外，要么保持沉默，要么表示美国已然是伊核协议的“局外人”。

扎里夫表示，世界各国应该抵制美国制裁，美国已经习惯了使用霸权将本国意愿强加于他国，现在美国可能会故伎重演，国际社会应该决定如何应对美国的霸权手段，因为美国利用霸权主义和金融影响力已经迫使很多国家顺从其制裁，那些跟随美国制裁的国家都说“我们知道这是违法的，但由于美国的霸权，我们不得不顺从。”但扎里夫强调，美国的金融统治即将结束。

此外扎里夫表示，美国曾说，三个国家是其霸权的障碍：俄罗斯、中国和伊朗。 但美国错了，霸权时代已经结束，即使这三个国家不反对美国的霸权，也还会出现其他因素。世界已经来到后西方时代，这不意味着美国大国的终结，但这意味着美国不是唯一的超级大国。

与此同时，英法德三国常驻联合国代表在信中说，美国已于2018年单方面退出伊核协议，丧失了协议参与方资格，美方的相关要求根本不具备任何法律基础。三国在信中重申，将继续致力于维护伊核协议。