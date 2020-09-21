美国单方面宣布安理会全部对伊朗制裁已恢复，外交部：美国根本没有这种权力

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网消息，2020年9月21日，中国外交部发言人汪文斌主持例行记者会，部分内容如下：

外交部回应美单方面宣布安理会对伊朗制裁已恢复 问：美方9月19日单方面宣布，鉴于美8月20日致函要求安理会启动对伊朗“快速恢复制裁”机制，安理会全部对伊制裁已经恢复。中方对此有何评论？

答：最近一段时间，我和我的同事已多次介绍中方关于安理会涉伊朗核问题的立场。美国已经退出伊核问题全面协议，不再是全面协议参与方。美方8月20日致函根本不具法律效力，美方根本没有要求安理会启动“快速恢复制裁”机制的权力。

安理会主席已做出不对美方要求采取行动的结论，安理会迄今未就启动“快速恢复制裁”机制采取任何行动。基于以上事实，安理会将根据第2231号决议要求，继续终止相关对伊制裁决议规定。就在刚刚过去的周末，中国、俄罗斯以及法国、英国、德国等伊核问题全面协议参与方，已分别致函安理会主席就美单方面宣布安理会恢复对伊制裁表明反对立场，欧盟也发表声明，这反映了国际社会共同立场和普遍共识。 美方对国际法合则用、不合则弃，不仅自己不守法，甚至还扬言要以非法单边制裁胁迫其他国家。

这种蛮橫无理的做法，已经遭到国际社会的普遍不满和反对。我们在此奉劝美方，不要一意孤行，在单边主义的路上越走越远。 中方注意到有关国家对中东海湾局势的关切。王毅国务委员兼外长已就此提出倡议，即各方在维护伊核全面协议的前提下，另辟地区国家对话平台，推动形成维护伊核问题政治外交解决进程。