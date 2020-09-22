伊朗武装总参谋长：神圣防御是伊朗国家安全和人民幸福的保证

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗武装部队总参谋长穆罕默德·巴盖尔少将今天上午在伊斯兰革命和圣防博物馆举行的纪念100万名神圣保卫时代的老兵仪式上说，我们自知我们有责任使神圣防御的黄金时代留在国家历史上。

他接着说，我们决心维护神圣防御时代的历史，这是国家成长和国家进步的宝贵储备，是当代和子孙后代独立和自由安全保障，我们不受任何歪曲和偏离思想的影响，也不让那荣誉的时代被遗忘。

9月22日是1980年伊拉克对伊朗发动战争的周年纪念日，被称为伊朗的"神圣防御周"。