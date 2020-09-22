半岛电视台：德黑兰认为美国的制裁不仅是针对伊朗，更是针对全世界

伊朗国家通讯社（IRNA）：据半岛电视台消息，扎里夫向美国对外关系委员会讲话时指出，核协议仍然有效，美国对伊朗实施的制裁并不是新鲜事，也不会产生过大的影响，但是他强调，美国实施这些制裁措施，并不仅仅是针对伊朗，而是针对全世界。

扎里夫补充称，伊朗并不拒绝谈判，也将毫不犹豫地参与谈判，但是伊朗并不会就此前已经决定的问题再次进行谈判。

与此同时，海牙国际法院结束了对伊朗和美国分别提出的诉状的听证会，主要内容是伊朗对美国提起申诉，要求美国撤销对其实施的制裁。

在为期一周的听证会期间，伊朗方面的律师强调，国际法院具有审理此案的管辖权，而美国则强调，该法院不具对此案的管辖权，因为伊朗所依据的友谊协定在有关制裁的问题上不具法律效力。

根据法院方面透露的消息，它将在近6个月后发布有关其是否对此案拥有管辖权的决定，而有关该案实质的裁决则需要数年的时间才能出台。

美国早些时候宣布实施一系列的制裁，特别是针对伊朗的国防部，作为延长联合国制裁伊朗努力的一部分内容。

美国总统特朗普表示，联合国的制裁对象是介于个人和实体之间的27个对象，但是联合国强调，对此事的决定权并不取决于美国。

特朗普在一份声明中指出，“美国已经重新启动了联合国对伊朗的制裁”，而且重新启动联合国制裁“向伊朗政权及拒绝反对伊朗的国际社会成员发出了明确的信号”。

特朗普政府表示，将重新对伊朗实施联合国武器禁运，特别是鉴于伊朗在针对沙特石油设施的袭击中违背了这项禁令。

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联合国对伊朗实施的常规武器禁运将于下个月到期，美国方面提出的延长针对伊朗的常规武器禁运的决议草案已遭到否决，但这是基于欢迎伊朗核协议的联合国决议而作出的决定。需要指出的是，伊朗核协议是由前总统奥巴马率领下的美国以及其他部分大国在2015年与伊朗达成的。

而现任总统特朗普则于2018年单方面宣布美国退出这项协议，但是他却辩称美国仍将是这项协议的“参与方”。

联合国安理会的大多数成员国均拒绝美国的这种说辞，与此同时，美国在欧洲的部分盟国也强调，以和平解决方案拯救伊朗核计划是当务之急。