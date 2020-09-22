伊朗总统鲁哈尼在联合国大会上感谢中俄反对美国单边主义

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总统哈桑∙鲁哈尼（Hassan Rohani）22日在第七十五届联合国大会上表示，伊朗伟大人民不应该受到一些不公平和单边制裁，伊朗人民一直以来想要的是和平，但是和平的结果不应该是战争，打击极端主义的回报不应该是被暗杀；伊朗，伊拉克和黎巴嫩人民的投票结果不应该是一些国家向非民主派的支持。

他说，以前有一些国家使用与萨达姆作战的借口来到我们地区并作战，这些国家不但没打萨达姆政权还在两伊战争的时候向他提供化学武器帮他杀无辜的老百姓，因此我们能这样总结一下，说什么不重要，做什么才是很重要的。

鲁哈尼说，这些国家一方面说要打击恐怖主义但是从另一方面自己制造恐分子同时也因为这样犯罪向地区国家施压。他们欺骗地说伊朗想要制造核武器并以该问题为借口制裁我们的人民，然后有意思的是在人类历史中使用核武器这么大的罪行是他们自己做到的。

伊朗总统表示，他们谈论人权，但针对普通民众获得基本食物和药品进行制裁，这样的行为属于“危害人权的罪行”。

他说，他们一方面通过向我们地区出售数千亿美元的武器，将其变成火药仓库，但是从另一方面努力要对伊朗进行一些武器制裁，毫无疑问的是这些行为都是不符合安理会第2231号决议和其他有关国际社会的规定。

鲁哈尼就最近联合国安理会反对前美国要延长对伊朗的武器禁运期限说，最近我们看到美方的上述态度遭到中国和俄罗斯投票反对，我要借此机会再次感谢这两国的支持。我觉得该胜利不只是伊朗伊斯兰共和国的胜利还是全世界在反对霸权主义的一个前所未有的胜利。