拉夫罗夫与伊朗外长今日在莫斯科就伊朗核协议进行讨论

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社消息，据她称，两国外长还将就叙利亚、阿富汗和波斯湾地区的局势进行讨论。

美国国务卿蓬佩奥此前表示，联合国对伊朗的制裁已经恢复生效。但这并未得到联合国批准。蓬佩奥威胁称，那些不愿遵守“制裁义务”的国家近日将面临美国单方行动的后果。

美国国务卿蓬佩奥8月致函安理会轮制主席，宣称伊朗未能履行《联合全面行动计划》（伊核协议）的规定，并要求依照安理会第2231号决议重启针对伊朗的制裁程序。绝大多数安理会成员反对美国恢复针对伊朗制裁的想法。《联合全面行动计划》所有参与者认为，美方的通知不具有法律效力，并确信美国没有启动恢复限制措施进程，因为美国已不再是该协议的缔约国。

联合国安理会主席也没有为华盛顿的要求采取任何行动。同时美方认为，进程已经开启，且制裁已于上周周六恢复。

联合国安理会第2231号决议于2015年获得通过，其中包括了伊朗若不履行《联合全面行动计划》就自动恢复对伊朗制裁的机制，有效期自2015年起10年。这项决议规定，如果在这项期限内查出伊朗任何严重违规行为，那么伊朗必须接受制裁，除非安理会通过相应的决议。只要其中有一个常任理事国反对这一决议，制裁也将在自通知安理会后30天内自动恢复。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊朗核问题全面协议，签署了《联合国全面行动计划》。

根据协议，伊朗承诺限制其核计划，同时享有和平利用核能的权利，国际社会解除对伊朗实施的制裁措施。

2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，对与伊朗往来的国家实施次级制裁。