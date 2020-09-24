马克龙：特朗普决定对伊朗采取的“最大施压战略”无意

伊朗国家通讯社（IRNA）：法国总统在视频讲话中说：“法国及其伙伴德国和英国将继续要求全面执行2015年在维也纳就伊朗核问题达成的《联合全面行动计划》，并且“不接受伊朗有任何违反该协议的行为”。

他说，“我们对已退出核协议的美国无法自行激活制裁机制的态度非常坚定”，美国的行为将“损害安理会的统一和其决定的完整性，并有加剧该地区紧张局势的危险。”

19日，美国单方面宣布恢复联合国对伊朗的制裁。这些制裁已2015年取消，以换取伊朗承诺不寻求拥有核武器。俄罗斯和签署核协议的欧洲各方迅速对美国的行为表示谴责。

马克龙说，美国总统唐纳德·特朗普2018年决定退出该协议后采取的“最大施压战略”到目前为止，不能保证伊朗无法获得核武器。”

他强调，“有必要建立一个有效框架，保障2015年的协议完整执行，首先要确保伊朗长时间不会获得核武器，还要确保我们能对伊朗发射弹道导弹并破坏该区域稳定的行动作出回应。 ”

另一方面，伊朗总统哈桑·鲁哈尼在联合国大会上说，“美国不能强制伊朗谈判或对强行伊朗发动战争。”

鲁哈尼在视频讲话中说：“伊朗既不是美国大选的筹码，也不是其国内政策的筹码。在即将举行的大选结束后，任何新政府都别无选择，只能向伊朗的坚韧低头。”