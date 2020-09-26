扎里夫：巴林和阿联酋与以色列关系正常化是给了巴勒斯坦人民背后一刀

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社报道，扎里夫表示：“在白宫发生的事情不是大事，这只是一个机会，公开了波斯湾南部海岸阿拉伯国家与犹太复国主义政权之间已经存在15-20年的关系。这些关系表明，这些国家支持巴勒斯坦问题和巴勒斯坦人的口号不是真实的，实际上，这是给巴勒斯坦人民背后一刀。”

此前，在白宫草坪举行的仪式上，签署了以色列与阿联酋和巴林关系正常化的单独协议。

此后，美国、以色列、阿拉伯联合酋长国和巴林共同签署了所谓的《亚伯拉罕协议》，协议开启以色列与阿拉伯国家建立联系的道路，但该文件确切内容并未透露，仅仅获悉，以色列同意暂时推迟将主权扩大到西岸领土的决定。

此前，只有埃及、约旦与以色列有外交关系，协议也是在华盛顿的调停下于1978年和1994年签署。

伊朗外交部长扎里夫在接受俄罗斯媒体采访时还说，伊朗正与俄罗斯就在军备领域开展合作的问题进行谈判。

他称：“在很多情况下，我们自己满足国防需要，而在一系列情况下，我们非常需要与俄罗斯朋友以及愿意根据国际法与我们合作的其他国家在军备领域进行合作。”

扎里夫指出：“伊朗与俄罗斯就该问题进行了很好的谈判。”

他说：“我的伊朗国防部同事将继续认真进行这些谈判。”

美国国务卿蓬佩奥此前表示，美国对伊朗国防部实施制裁。美国还签署了一项法令，根据该法令，美国将对伊朗实施单方面制裁，并恢复对德黑兰的武器禁运。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊朗核问题全面协议，签署了《联合国全面行动计划》。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，同时享有和平利用核能的权利，国际社会解除对伊朗实施的制裁措施。安理会随后通过第2231号决议，认可伊核协议，规定联合国对伊朗的武器禁运于今年10月18日终止。

2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，对与伊朗往来的国家实施次级制裁。