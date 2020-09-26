蓬佩奥指责中国、伊朗、委内瑞拉等国人权状况，汪文斌：我们不接受“人权教师爷”！

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网消息，在最近中国外交部例行记者会上，有记者问：据报道，蓬佩奥日前指责中国、伊朗、委内瑞拉等国人权状况。请问中方对此有何回应？

中国外交部发言人汪文斌：美方习惯于充当“人权教师爷”，对别国人权状况指手画脚。但事实上，美国自身人权状况很糟糕。“不能呼吸”、“黑人的命也是命”，全世界有耳共闻、有目共睹。联合国人权理事会前不久通过决议，强烈谴责美国国内严重的种族歧视问题。美方应该有自知之明，首先应当正视并纠正自身存在的问题。

中国政府高度重视促进和保护人权，奉行以人民为中心的人权理念，成功使8.5亿贫困人口脱贫，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，建成世界最大规模的教育体系、社保体系、医疗体系和基层民主体系，依法保障公民言论、宗教信仰自由和少数民族参与国家事务管理的权利，人民各项权利得到切实保障。

中国参加联合国人权理事会第三轮国别人权审议期间，120多个国家充分肯定中国在促进和保护人权方面取得的巨大成就，赞赏中国的发展进步为世界人权事业作出的重要贡献。哈佛大学肯尼迪政府学院阿什民主治理与创新中心发布的调查报告显示，中国民众对中国政府的满意率超过93%。

世界上没有任何一个国家的人权状况是完美无缺的。中方愿意同世界各国在平等和相互尊重基础上开展交流，促进世界人权事业的共同进步。但我们不接受“人权教师爷”，反对搞“双重标准”，反对歪曲事实、造谣抹黑，反对借人权问题干涉他国内政。