伊朗学者：习近平在联合国的讲话彰显中国坚持多边主义和建设人类命运共同体的决心

伊朗国家通讯社（IRNA）：据国家在线报道，本月21日和22日，习近平主席分别在联合国成立75周年纪念峰会和第75届联合国大会一般性辩论上发表讲话，阐释了中国对于坚持多边主义和构建人类命运共同体的的承诺。伊朗沙希德·比赫希提大学中国问题研究学者莫森·沙里亚提尼亚认为，在当前的全球环境下，习主席在联合国的讲话彰显了中国作为安理会常任理事国对坚持多边主义、推进合作共赢和构建人类命运题的决心与责任。

沙里亚提尼亚表示，在国际舞台上，中国一直是多边主义的重要维护者和推动者，习主席在联合国的讲话非常清楚地强调，中国坚持多边主义，反对单边主义和强权政治，这在当前的国际形势下，有助于建立起信心和传递积极信号，那就是维护多边主义就是维护全球共同的利益。沙里亚提尼亚说，“习近平主席在讲话中强调了人类命运共同体的概念，拒绝了冷战思维和文明冲突论等概念。作为一个有远见的领导人，习主席的讲话体现出多边主义是中国外交政策的核心理念之一，支持多边主义对于我们来说有共同的利益，要支持多边主义，反对单边主义、强权政治和霸凌。习主席的讲话对于全球的受众来说意味着建立信心，而支持多边主义是中国长期以来的外交政策，中国在支持多边主义的做法上是前后一致的，完全信守承诺的。”

沙里亚提尼亚表示，通过习主席的讲话，他了解到中国在抗击新冠肺炎疫情期间展现出的强大的危机管理能力，而中国在战胜疫情之后承诺愿意与其他国家分享由中国研发的新冠疫苗，则体现出中国在兑现“构建人类命运共同体”的承诺。沙里亚提尼亚说，“从习主席的讲话可以了解到，中国政府在抗击新冠肺炎疫情期间展现出了强大的危机管理能力。早在疫情暴发之初，中国就表示愿意帮助其他国家，尤其是发展中国家应对疫情，愿意助力全球新冠疫苗研发的努力，这表明中国对于全球的发展、稳定与和平而言是个巨大的机会，表明中国践行了自身对于多边主义的承诺，践行了人类命运共同体的理念。”

沙里亚提尼亚表示，虽然近年来一些国家仍然坚持单边主义和霸权主义，但中国所倡导的多边主义获得了世界上许多国家和国际组织的支持。中国在国际事务中和联合国安理会层面坚持有商有量，大国小国一律平等，对于维护世界和平与稳定有重大意义。