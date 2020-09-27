绕开美国制裁，伊朗全面掀起石油工业，让美国制裁禁令已形同虚设

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗一位高级能源表示称，伊朗目前每天从其巨大的南帕斯气田生产65万桶凝析油，该气田主要用于波斯湾星空炼油厂。伊朗高级能源官员，南帕尔斯天然气公司副董事总经理表示，伊朗与波斯湾的卡塔尔共享世界上最大的天然气田用来生产的天然气，这些天然气可用于石化厂或出口。他说，该公司目前正在运营12个炼油厂，处理该油田生产的天然气，其中包括两个分别位于一个月前上线的11和12期的设施。

伊朗在大力开采天然气

伊朗高级能源官员，南帕尔斯天然气公司副董事总经理，沙赫里瓦尔说：“第14阶段的陆上段也已经完成，将很快投入使用。”他解释说，海上段已经在运行，所产生的天然气也用于其他阶段。伊朗将其大部分凝析油出口到亚洲，韩国和日本是主要客户，但美国在2018年的制裁导致出口急剧下降。

美国突然制裁，导致了伊朗石油业突然的停顿，也意味着伊朗不得不在油轮中储存大量的凝析油，这产生了高昂的滞期费，但是由于伊朗两个主要炼油厂还在运营，伊朗在很大程度上避免了开支和中断。 伊朗石油部长赞加内表示，所有伊朗凝析油出口将在2021年3月停止。伊朗将在“波斯湾之星”和“西拉夫”凝析油精炼厂进行加工，以生产汽油和柴油。

伊朗开始自己加工凝析油了

伊朗官方通讯社表示，伊朗政府将在波斯湾星空石油公司出售部分股份。石脑油是汽油调和组分，又叫化工轻油，是以原油或其他原料加工生产的，用于化工原料的轻质油，主要用作重整和化工原料。亚洲客户青睐伊朗的南帕尔斯凝析油，并且伊朗石脑油的收成高于其他等级石油衍生物。

韩国是伊朗凝析油的最大客户，日进口量为30万桶，但该国甚至在美国于2018年11月实施制裁之前就停止了进口。据报道，美国正在向韩国推销其凝析油和石脑油。

伊朗石油的市场在萎缩

2月之前，伊朗的石化厂使用了约13万桶/天的天然气凝析油，另有8万桶/天用于不包括波斯湾之星的国内凝析油精炼厂。伊朗波斯湾星精炼厂目前接收420,000桶/天的凝析气。它的第三阶段于2月开放，这使伊朗的汽油自给自足。第四阶段的完成将为凝析油原料再打开60,000桶/天的产能。

伊朗正在建设另一座精炼厂，即耗资28亿美元的西拉夫工厂，产能为每天处理360,000桶/天的凝析油。西拉夫工厂包括六个处理单元，每个处理单元能够将60,000桶/天的冷凝水转化为更高附加值的产品。

伊朗石油化工能力在稳步提升

伊朗预计其凝析油产量将达到100万桶/天。波斯湾星炼油厂的第三阶段启动也使整体汽油生产能力提高到每天1.05亿升。投资35亿欧元（合47亿美元）的波斯湾星精炼厂的建设始于2006年，第一阶段于2017年4月投入运营，第二阶段于去年6月投入运营。伊朗方面认为，正是在美国制裁下，令伊朗成功进行了石油工业革命，保证了伊朗石油工业发展，而伊朗未来将不再依靠单纯原油出口，而全面依赖工业化石油产品，绕开美国制裁。