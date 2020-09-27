中国媒体：伊朗经济马上要获得回暖了！

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队司令阿米尔·阿里·哈吉扎德准将21日表示，伊朗准备在联合国对其实施的武器禁运结束后出售武器。据《伊朗每日新闻》报道，哈吉扎德表示，联合国武器禁运将于10月到期，这标志着伊朗取得了胜利，将有助于伊朗的武器出口。

显然，伊朗领导的意思是伊朗的经济可以通过出售武器来回暖，我需要指出的是，这的确是一个重大的回暖信号，主要体现在两个方面：

第一，不要小看这个中东强国，伊朗的武器还是可以的

虽然，伊朗面对世界最强国家美国，显得不那么强大，但是即使如此，在中东地区，伊朗还是数一数二的强国，伊朗的周边有很多小弟，不夸张地说，如果说欧洲是德国和法国为核心领导这欧盟大家庭的话，那么中东波斯湾那一带就得要看伊朗了，各国多少都要看伊朗的面子，比如伊朗就和伊拉克就有关系，南边的沙特也不敢不在乎伊朗的感受，再加上伊朗仍然是少数几个能够自行制造90%以上军事装备的国家之一。伊朗走军备出口是切实可行的

第二：既然武器禁止令将取消，其它限制还会远吗？

即将迎来伊朗的武器禁止令取消，武器禁止令的取消不仅仅是这一禁令这么简单，这是联合国绝大多数国家的意志，是对美国单方退群的不认可，因此，如果将伊朗禁令不再延期看成联合国众多国家的意志的话，既然伊朗禁令不再延期，那么伊朗的其它经济制裁，包括石油禁令取消还会远吗？

编者以为，至少有理由相信，取消也不会远了，因此，这样一看军备禁售取消更是一个里程碑，它标志着伊朗经济来到了转折点，要获得回暖了！