2020年9月28日 下午12:34
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伊朗外长呼吁亚美尼亚和阿塞拜疆保持克制，称伊朗愿充当调停人

伊朗外长呼吁亚美尼亚和阿塞拜疆保持克制，称伊朗愿充当调停人

伊通社（IRNA）德黑兰09月28电 伊朗外长扎里夫就纳卡地区爆发新一轮冲突与亚美尼亚外长姆纳察卡尼扬和阿塞拜疆外长巴伊拉莫夫举行了电话会谈。

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗外交部发布的消息，在会谈中，扎里夫表达了对军事敌对行动升级的担忧，并呼吁双方保持克制，宣布停火并开始谈判。

扎里夫说，伊朗愿意充当亚美尼亚和阿塞拜疆谈判的调停人。

与此同时，亚美尼亚外交部发言人安娜∙纳格达利扬表示，该国外长姆纳察卡尼扬分别向加拿大外长商鹏飞、伊朗外长扎里夫、希腊外长登迪亚斯举行了电话交流。

阿塞拜疆国防部27日早上表示，亚美尼亚武装力量向纳卡接触线附近的居民点开炮，据报有平民死亡。据亚美尼亚国防部消息，纳卡“遭到炮击和导弹攻击”，阿塞拜疆2架直升机和3架无人机被击落，巴库“开始对卡拉巴赫方面发动进攻”。纳卡共和国总统发言人波戈相表示，卡拉巴赫的平民居住点遭到炮击，其中包括首都斯捷潘纳克特，呼吁居民躲避，随后宣布卡拉巴赫戒严并进行动员。亚美尼亚也宣布戒严并进行全国总动员。阿塞拜疆方面则表示，无需动员，军队已齐装满员。包括俄罗斯、法国和德国在内的一系列国家敦促各方保持克制。

纳卡冲突始于1988年2月，当时纳戈尔诺-卡拉巴赫自治州宣布退出阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国。在1992-1994年的武装对抗中，阿塞拜疆失去了对纳卡及其周边七个地区的控制。自1992年起，和平解决冲突的谈判在以俄、美、法三个联合主席国为首的欧安组织明斯克小组的框架内进行。

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