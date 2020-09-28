伊朗外长呼吁亚美尼亚和阿塞拜疆保持克制，称伊朗愿充当调停人

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗外交部发布的消息，在会谈中，扎里夫表达了对军事敌对行动升级的担忧，并呼吁双方保持克制，宣布停火并开始谈判。

扎里夫说，伊朗愿意充当亚美尼亚和阿塞拜疆谈判的调停人。

与此同时，亚美尼亚外交部发言人安娜∙纳格达利扬表示，该国外长姆纳察卡尼扬分别向加拿大外长商鹏飞、伊朗外长扎里夫、希腊外长登迪亚斯举行了电话交流。

阿塞拜疆国防部27日早上表示，亚美尼亚武装力量向纳卡接触线附近的居民点开炮，据报有平民死亡。据亚美尼亚国防部消息，纳卡“遭到炮击和导弹攻击”，阿塞拜疆2架直升机和3架无人机被击落，巴库“开始对卡拉巴赫方面发动进攻”。纳卡共和国总统发言人波戈相表示，卡拉巴赫的平民居住点遭到炮击，其中包括首都斯捷潘纳克特，呼吁居民躲避，随后宣布卡拉巴赫戒严并进行动员。亚美尼亚也宣布戒严并进行全国总动员。阿塞拜疆方面则表示，无需动员，军队已齐装满员。包括俄罗斯、法国和德国在内的一系列国家敦促各方保持克制。

纳卡冲突始于1988年2月，当时纳戈尔诺-卡拉巴赫自治州宣布退出阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国。在1992-1994年的武装对抗中，阿塞拜疆失去了对纳卡及其周边七个地区的控制。自1992年起，和平解决冲突的谈判在以俄、美、法三个联合主席国为首的欧安组织明斯克小组的框架内进行。