伊朗即将恢复这些国家的航班

伊朗国家通讯社（IRNA）：与此同时，伊朗拉米尔德（法尔斯省）国际机场负责人表示，从9月27日起，伊朗航空公司（IranAir）将开通拉米尔德至迪拜的航线。伊朗道路和城市发展部新闻网站称，机型将采用ATR72型客机往返。

伊朗《梅赫尔通讯社》9月21日报道。根据伊朗民航组织消息，经过伊土两国谈判，土耳其已同意向伊朗航空公司颁发飞往土耳其伊斯坦布尔的飞行执照，航班将于9月25日从德黑兰霍梅尼机场起飞。

所有乘客需提供72小时内的核酸检测结果报告并在入境土耳其时提交给当地卫生部门官员。