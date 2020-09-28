半岛电视台：俄罗斯和伊朗挑战美国！

伊朗国家通讯社（IRNA）：据半岛电视台报道，俄罗斯外交部副部长里亚布科夫22日表示，在即将到来的10月份，俄罗斯面前将开放更多的可能性，以与伊朗进行军事和技术合作而无视美国的制裁。

俄罗斯新闻媒体援引里亚布科夫的声明报道称，美国总统特朗普恢复对伊朗实施联合国制裁的决定，不会对俄罗斯与伊朗之间的政治和经济关系造成影响。

里亚布科夫补充称，俄罗斯将采取措施，以避免它与伊朗之间的合作受到美国制裁的影响。而美国曾承诺要制裁所有违反对伊朗新制裁的当事方。

根据2015年签署的伊朗核协议，联合国针对伊朗实施的武器禁运将于下个月中旬结束，这意味着联合国将在下个月底开始逐步放宽伊朗购买飞机及其他现代化武器的禁令。

上个月，美国未能在联合国安理会通过一项延长针对伊朗的武器禁运的决议草案，因为俄罗斯和中国拒绝了这项草案，此外，安理会绝大多数成员国也在表决过程中投下了弃权票。

俄罗斯发布上述带有挑战美国意味的声明，是由于美国总统特朗普无视其欧洲盟友、俄罗斯及中国的强烈反对，而决定恢复对伊朗的联合国制裁。

特朗普签署了一项行政命令，授权对伊朗实施严厉制裁，其目的是限制所谓的“伊朗的核计划及导弹计划，以及伊朗获取武器的计划”。

美国国务卿迈克·蓬佩奥表示，新的制裁方案包括伊朗国防部长及伊朗铀浓缩计划中的两个关键人物，并补充称，这是全世界都应当听到的警告，这表明美国将制裁任何违反针对伊朗制裁的当事方。

另一方面，伊朗外交部长扎里夫表示，美国对伊朗实施制裁并不是什么新鲜事，也不会造成太大的影响，但是他强调，通过实施这些新的制裁，美国针对的不仅仅是伊朗，而是全世界。

扎里夫21日在美国外交关系委员会发表的讲话中指出，伊朗应当因美国退出核协议并对其重新实施制裁而得到赔偿。

扎里夫补充称，核协议仍然有效，并强调伊朗不愿再为已经商定的事情进行谈判。

特朗普于2018年5月单方面退出了伊朗核协议，自那时以来，特朗普政府便对伊朗实施了严厉的制裁，并公开表示希望与伊朗达成一项新的协议。

在此之前，伊朗曾表示，美国恢复对伊朗实施联合国制裁的决定，是对地区稳定及世界安全的威胁。

与此同时，在伊朗向海牙国际法院提起申诉要求撤销美国对其实施的制裁一案上，国际法院昨天结束了对伊朗和美国分别提出的证词的听证会。

在为期一周的会议期间，伊朗方面的律师强调，国际法院拥有审理此案的管辖权，而美国则强调该法院不具有管辖权，因为伊朗所依据的友谊协定在有关制裁的问题上不具任何法律效力。

根据国际法院透露的消息，它将在近6个月后公布该院对该案是否具有管辖权的决定，而要对该案作出实质性的裁决则需要数年的时间。