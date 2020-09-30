中国和伊朗：共同维护以联合国为核心的国际体系

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中共中央对外联络部新闻办公室消息，9月28日，中共中央对外联络部部长宋涛同伊朗确定国家利益委员会秘书长雷扎伊举行视频会晤。

宋涛表示，中伊友好源远流长，历久弥坚。新冠肺炎疫情发生以来，习近平主席同鲁哈尼总统通话，就中伊抗疫合作、共建“一带一路”等达成重要共识。两国政府、企业、民众通过各种方式相互支持，共同书写了中伊守望相助、共同抗疫的佳话。中联部愿同确委会一道，认真落实好两国元首达成的重要共识，共同发挥好战略沟通优势和政治引领作用，继续增进理念交流，引领双方民意，推动中伊全面战略伙伴关系实现更大发展，推动中伊友好更加深入人心。

宋涛赞赏伊方在涉及中方核心利益问题上始终予以中方坚定支持。宋涛表示，中方坚定支持伊方维护国家稳定、捍卫自身正当权益，并愿同各方一道，维护以联合国为核心的国际体系和地区和平稳定，共同推动构建人类命运共同体。宋涛并重点宣介了《习近平谈治国理政》第三卷和习近平主席在联合国成立75周年纪念峰会上的重要讲话精神。

雷扎伊祝贺新中国成立71周年，感谢中方为伊朗人民抗击疫情提供宝贵支持和帮助，表示确委会高度重视与中国共产党的沟通交流，愿进一步深化双方战略沟通，促进两国各领域合作。伊方期待研究借鉴《习近平谈治国理政》第三卷，完全赞同习近平主席在联合国成立75周年纪念峰会上的重要讲话精神，高度评价中国在国际事务中发挥的积极作用，希望同包括中方在内的国际社会共同努力，共同维护多边主义，捍卫国际公平正义。

双方还就共同关心的问题广泛深入交换了意见。

中联部部长助理朱锐参加视频会晤。