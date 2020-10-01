伊朗总统鲁哈尼称伊朗愿为亚美尼亚阿塞拜疆解决争端发挥建设性作用

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗总统办公室消息，鲁哈尼在通话中强调，地区的和平与稳定是发展的基石，该地区已经承受不了新的战争。

鲁哈尼表示，有必要停止目前亚美尼亚和阿塞拜疆针对纳戈尔诺—卡拉巴赫（纳卡）地区的冲突，并期待两国以克制的态度在国际法和领土完整的框架内寻求解决方案。

鲁哈尼强调，任何外国干预不仅无益于解决问题，而且会延长冲突和紧张，并使局势复杂化。

鲁哈尼表示，伊朗愿为两国解决争端起建设性作用，通过政治对话及国际规则解决问题。

与此同时，在阿塞拜疆和亚美尼亚在纳卡地区爆发新一轮冲突之际，伊朗外交部发言人赛义德·哈蒂布扎德29日驳斥了有关伊朗向邻国亚美尼亚运送武器和军事装备的指控。

9月29日，在阿塞拜疆临近纳卡边境的塔塔尔地区，一名村民从布满弹孔的墙壁旁经过。新华社 图哈蒂布扎德29日发表声明称，伊朗长期对邻国运送常规非军事物资。

据报道，此前有新闻媒体声称，在伊朗和亚美尼亚边境发现了载有武器的卡车。对此，哈蒂布扎德回应，这些卡车没有携带武器，它们像往常一样对外运输非军事物资。哈蒂布扎德还补充说，伊朗将密切监视通过其领土向其他国家运输和转运商品的情况，不允许伊朗领土用于转运任何武器和弹药。

此外，伊朗驻阿塞拜疆大使馆也否认了向亚美尼亚转移军事装备的指控。该大使馆在声明中表示，有关“伊朗境内的恐怖组织从伊朗领土向亚美尼亚运送武器的报告是毫无根据的”，并对相关视频的真实性提出质疑。该大使馆称，这种不实指控意在“破坏伊朗和阿塞拜疆兄弟般的友好关系”。

报道称，自27日阿塞拜疆和亚美尼亚在纳卡地区爆发新一轮冲突以来，伊朗与亚美尼亚之间的边境贸易就变得格外敏感。伊朗外交部在27日的一份声明中表示，伊朗正密切关注阿塞拜疆和亚美尼亚之间的冲突，并对此感到担忧。伊朗敦促双方保持克制，立即停止冲突，开启对话。当地时间29日，在纳卡地区持续爆发冲突的亚美尼亚与阿塞拜疆两国均表示，目前拒绝与对方展开对话。

报道称，目前亚美尼亚支持的纳卡地方政权已有84名军人死亡，阿塞拜疆没有发布军方死亡人数，两国共有14名平民丧生。

据俄媒30日报道，阿塞拜疆军方声称已有2700名亚美尼亚士兵在此次冲突中伤亡。