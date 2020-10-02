伊朗总统鲁哈尼向中国领导人致国庆贺电 德黑兰愿在新冠疫苗研发与生产领域与中方合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：鲁哈尼在其贺电表示，毫无疑问的是两国就签署《中伊25年全面合作计划》达成一致将为促进两国共同利益，推动国际和平与稳定以及反抗单边主义发挥大的作用。

伊朗总统表示，在中华人民共和国成立71周年之际，我们谨以伊朗政府、伊朗人民的名义，向贵国并通过阁下向中华人民共和国政府和人民表示祝贺。祝中华人民共和国富强繁荣、贵国人民幸福安康。

这份贺电还表示，伊朗伊斯兰共和国和中华人民共和国的全面战略伙伴关系源于双边文化共性、长期历史关系、两国对国际趋势的共同点及伊中就单边主义作斗争的决心；两国这么广泛的合作框架为发展双边关系提供了广阔的舞台。

鲁哈尼说，“我谨相信，两国就25年全面合作计划的最后版本达成一致意见将为推动双方共同利益、实现国际社会的和平与稳定以及打击单边主义迈出重要的一步。”

伊朗总统表示，爆发Covid-19病毒的疫情虽然对世界造成了不少的问题但同时向全世界展示出中国在帮助人类共同命运的力量，也再次为伊朗伊斯兰共和国和中华人民共和国政府和人民扩大其同情友谊和“爱心接力”的合作提供了新的平台。

伊朗总统指出：“鉴于自这次爆发疫情以来，伊中两国在抗疫方面一直在共同努力，想借此机会向贵国宣布伊朗为新冠疫苗研发与生产事宜准备与中国合作的意愿；希望在阁下的命令下，两国该领域的合作能早些实现。

最近伊朗外交部也在其官方推特账号发文祝贺中国国庆。

伊朗外交部在社交媒体上发文称，值此中国国庆节之际，谨向中国政府和中国人民致以节日祝福，祝愿中国繁荣昌盛！祝两国各领域长期友好合作关系蓬勃发展！

此前，伊朗外长扎里夫在社交媒体上用中文发文，祝贺中国国庆、中秋佳节。

扎里夫说，10月1日，中国人民将迎来新中国成立71周年和中秋佳节。2020年对全世界来说都是极为特殊的一年，中国成功控制住疫情并实现经济强劲复苏，来之不易、成之惟艰。

他表示，值此双节相逢的喜庆日子，谨向中国政府和人民致以“双倍”热烈祝贺。

扎里夫最后写道，祝愿中国更加繁荣昌盛，也祝愿两国全面战略伙伴关系前景更加广阔。