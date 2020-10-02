中国驻伊朗大使在伊通社发表署名文章《坚持多边主义，构建人类命运共同体》

伊朗国家通讯社（IRNA）：2020年10月1日，中国驻伊朗大使常华在伊朗国家通迅社发表署名文章《坚持多边主义，构建人类命运共同体》。全文如下：

近日，中国国家主席习近平先后参加联合国成立75周年纪念峰会、第七十五届联合国大会一般性辩论等系列活动。习主席在这些活动中发表了重要讲话，回应时代之变、世界之变，针对当下国际乱局发出中国宣言，着眼人类前途命运，给出中国答案。

第一，必须应对危机挑战，凝聚团结合作力量。百年未有之大变局叠加新冠肺炎疫情大流行，给人类带来前所未有的风险挑战。面对风险挑战，团结合作还是分裂对抗？共担责任还是诿过他人？各国面临抉择。习主席提出“践行人民至上、生命至上理念”“加强团结、同舟共济”“制定全面和常态化防控措施”“关心和照顾发展中国家特别是非洲国家”四点倡议。在全球化时代，各国利益紧密相关，命运紧密相连。眼前这场疫情不会是人类面临的最后一次危机，各国必须做好携手应对更多全球性挑战的准备。

第二，必须坚持多边主义，指引全球治理方向。疫情大流行背景下，全球治理体系中不适应、不匹配的问题凸显。重拾单边主义、霸凌主义，还是坚持多边主义，在现有基础上不断完善？习主席给出的答案响亮而明确：“我们要坚持走多边主义道路，维护以联合国为核心的国际体系。”“秉持共商共建共享原则”“推动各国权利平等、机会平等、规则平等”“使全球治理体系符合变化了的世界政治经济，满足应对全球性挑战的现实需要，顺应和平发展合作共赢的历史趋势”“国家之间可以有竞争，但必须是积极和良性的，要守住道德底线和国际规范”习主席为改革和完善全球治理体系进一步明确方向。

第三，必须以新发展理念推动世界经济“绿色复苏”。回望历史长河，很少有这样的年份，让人类健康遭遇如此至暗时刻、让世界经济遭遇如此重大冲击。世界怎么了？我们怎么办？习主席深刻洞察世界经济大势，鲜明提出以新发展理念推动疫情后世界经济“绿色复苏”。“绿色复苏”是习主席站在人与自然和谐共生的高度，从可持续发展的角度提出来的重大概念。人类需要一场自我革命，加快形成绿色发展方式和生活方式，建设生态文明和美丽地球，而新发展理念恰恰可以指引世界经济走向“绿色复苏”。

第四，要尊重经济全球化的客观现实和历史潮流。面对经济全球化大势，像鸵鸟一样把头埋在沙里假装视而不见，或像堂吉诃德一样挥舞长矛加以抵制，都违背了历史规律。世界退不回彼此封闭孤立的状态，更不可能被人为割裂。习主席同时指出，我们不能回避经济全球化带来的挑战，必须直面贫富差距、发展鸿沟等重大问题。要处理好政府与市场、公平与效率、增长和分配、技术和就业的关系，实现既平衡又充分的发展，构建开放型世界经济。

为助力各国经济社会恢复发展和推进全球治理，习主席还宣布了中国的重大举措，包括中国将落实好两年提供20亿美元国际援助的承诺，设立规模5000万美元的第三期中国－联合国粮农组织南南合作信托基金，设立联合国全球地理信息知识与创新中心和可持续发展大数据国际研究中心，深化农业、减贫、教育、妇女儿童、气候变化等领域国际合作。中国还将力争二氧化碳排放于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，为促进全球生态文明作出贡献。

正如习主席指出的，人类已进入互联互通的新时代，各国利益休戚相关，命运紧密相连。中国是第一个在联合国宪章上签字的国家，是联合国创始会员国，也是安理会常任理事国中唯一的发展中国家。我们将秉持同样的担当精神，同包括伊朗在内的国际社会一道，协力应对全球挑战，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体，共同创造世界更加美好的未来！