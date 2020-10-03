伊朗学生将居家参加本年度汉语水平考试

伊朗国家通讯社（IRNA）：据德黑兰大学孔子学院消息，考生在报名前仔细阅读以下通知：

报名截止时间

2020年11月25日（伊历1399年9月5日）

报名要求

考生在考试报名前，请先检测电脑、软件配置及网络是否符合考试要求。

1. 电脑：Windows（7/10）操作系统，屏幕分辨率建议设置1440*900以上（最低设置1366*768以上）；

2. 网络：下载汉语网络考试客户端，测试网速，网速需达到150KB/s及以上，网速不能满足的请勿报名。客户端下载地址如下（需用Google Chrome）：

https://test.chinesetest.cn:36165/client.html（文件下载中心）

下载完成后，解压并运行 ExamClient.exe 即可（如下图）：

3. 摄像头：房间光线充足，摄像清楚；①考试电脑上必须自带或准备独立高清摄像头（像素30万以上）；②带摄像头的手机。

4. 耳机：放音清楚，隔音效果好；

5. 麦克风（HSKK口语考试需要）：录音清晰，无杂音；

6. 考试环境：考试应在安全、封闭、无干扰的房间中独立进行，禁止在公园、网吧、餐厅等开放场所进行。电脑、键盘等考试用品必须放在桌面上，考试过程中房间禁止他人出入，考场内不能有任何考试禁止物品出现。

注：如考生设备、网络达不到考试要求，请勿报名。

报名须知

登录“汉语考试服务网”www.chinesetest.cn进行注册，根据以下说明完成在线报名，联系考点完成缴费。

注意：

1. 考生英文姓名必须与证件姓名一致；

2. 考生报名证件可用护照或身份证，缴费时请出示报名所用证件；

3. 考生在系统所填写的电话和邮箱须为本人正在使用的有效联系方式；

4. 考生照片为本人近期（考试日期前3-6个月内）证件照（标准2寸），白底，30KB-100KB，禁止生活照、风景照。（报名照片将被用于考前登录、考试期间人脸识别身份验证，如因本人提供照片问题导致身份核验失败，当此考试成绩取消，报名费用不予退还。）

5. 在网上完成报名的考生请加入微信群并备注，如：姓名+HSK五级。