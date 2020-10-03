伊朗第一副总统：祝贺国庆节快乐，中伊签25年协议共同打击单边主义

伊朗国家通讯社（IRNA）：贾汉吉里表示，中国和伊朗拟签订的为期25年的全面协议为两国关系开辟新的篇章。中伊在打击COVID-19方面的合作取得了巨大成果，为抗击疫情开辟了光明的前景。祝愿中国人民身体健康，能不断取得成功，祝中国人民富裕幸福。
伊朗与中国的25年全面合作计划尚未最终敲定，但在伊朗国内外引起了广泛的讨论。伊朗总统鲁哈尼内阁于6月21日批准了该计划草案，并责成外交部长扎里夫与中国就该计划进行谈判，以最终确定该计划，扎里夫表示希望尽快签署为期25年的合作协议。
伊通社（IRNA）德黑兰10月03电 伊朗第一副总统贾汉吉里在2020年10月1日之际，祝贺新中国成立71周年，祝中国人民节日快乐。认为中国和伊朗间存在历史和文化方面的共同点，中国和伊朗在某些国际发展领域中的共同立场和观点，以及两国与单边主义的斗争决心，为两国之间的全面战略合作奠定了坚实的基础。
伊朗国家通讯社（IRNA）：贾汉吉里表示，中国和伊朗拟签订的为期25年的全面协议为两国关系开辟新的篇章。中伊在打击COVID-19方面的合作取得了巨大成果，为抗击疫情开辟了光明的前景。祝愿中国人民身体健康，能不断取得成功，祝中国人民富裕幸福。
伊朗与中国的25年全面合作计划尚未最终敲定，但在伊朗国内外引起了广泛的讨论。伊朗总统鲁哈尼内阁于6月21日批准了该计划草案，并责成外交部长扎里夫与中国就该计划进行谈判，以最终确定该计划，扎里夫表示希望尽快签署为期25年的合作协议。
伊通社（IRNA）德黑兰10月02电 伊朗总统鲁哈尼02日向中国领导人致贺电，祝贺中华人民共和国成立71周年。贺电说，伊朗人民希望中国人民在实现国家发展与繁荣的道路上取得更大成果，祝愿中华人民共和国富…
伊通社（IRNA）德黑兰10月01电 因为新冠肺炎疫情，今年的中秋节和以前有些不一样。比较今年与去年的情况，我认识到生活教给我们的一些重要道理：人们应该珍惜此时此刻，应注重生活品质，过得开心快乐，要善…
伊通社（IRNA）德黑兰10月01电 伊朗外交部在其官方推特账号上发文称，值此中国国庆节之际，谨向中国政府和中国人民致以节日祝福，祝愿中国繁荣昌盛！祝两国各领域长期友好合作关系蓬勃发展！
伊通社（IRNA）德黑兰09月29电 2020年9月29日，伊朗外长扎里夫在社交媒体上用中文发文，祝贺中国国庆、中秋佳节。
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