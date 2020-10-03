伊朗第一副总统：祝贺国庆节快乐，中伊签25年协议共同打击单边主义

伊朗国家通讯社（IRNA）：贾汉吉里表示，中国和伊朗拟签订的为期25年的全面协议为两国关系开辟新的篇章。中伊在打击COVID-19方面的合作取得了巨大成果，为抗击疫情开辟了光明的前景。祝愿中国人民身体健康，能不断取得成功，祝中国人民富裕幸福。

伊朗与中国的25年全面合作计划尚未最终敲定，但在伊朗国内外引起了广泛的讨论。伊朗总统鲁哈尼内阁于6月21日批准了该计划草案，并责成外交部长扎里夫与中国就该计划进行谈判，以最终确定该计划，扎里夫表示希望尽快签署为期25年的合作协议。