2020年10月3日 下午5:55
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伊朗第一副总统：祝贺国庆节快乐，中伊签25年协议共同打击单边主义

伊朗第一副总统：祝贺国庆节快乐，中伊签25年协议共同打击单边主义

伊通社（IRNA）德黑兰10月03电 伊朗第一副总统贾汉吉里在2020年10月1日之际，祝贺新中国成立71周年，祝中国人民节日快乐。认为中国和伊朗间存在历史和文化方面的共同点，中国和伊朗在某些国际发展领域中的共同立场和观点，以及两国与单边主义的斗争决心，为两国之间的全面战略合作奠定了坚实的基础。

伊朗国家通讯社（IRNA）：贾汉吉里表示，中国和伊朗拟签订的为期25年的全面协议为两国关系开辟新的篇章。中伊在打击COVID-19方面的合作取得了巨大成果，为抗击疫情开辟了光明的前景。祝愿中国人民身体健康，能不断取得成功，祝中国人民富裕幸福。

伊朗与中国的25年全面合作计划尚未最终敲定，但在伊朗国内外引起了广泛的讨论。伊朗总统鲁哈尼内阁于6月21日批准了该计划草案，并责成外交部长扎里夫与中国就该计划进行谈判，以最终确定该计划，扎里夫表示希望尽快签署为期25年的合作协议。

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