亚冠：伊朗波斯波利斯队晋级决赛

伊朗国家通讯社（IRNA）：亚冠西亚区比赛集中在多哈进行，波斯波利斯以小组第一名的身份跻身16强，在淘汰赛中，接连淘汰东道主卡塔尔萨德、乌兹别克斯坦帕克塔科队，最终晋级到西亚区决赛，对阵沙特阿尔纳斯尔队，最终点球获胜，晋级亚冠决赛。

这样一来，2020亚冠只剩下东亚区没有进行。

日前，有消息称东亚区的比赛也将集中在多哈进行，时间从11月15日推迟至11月18日，且亚足联也已经与卡塔尔足协进行了沟通，鉴于没有东亚区的协会愿意承办东亚区赛事，多哈继续举办亚冠东亚区的比赛也基本上确定了。