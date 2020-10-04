伊朗阿米尔·卡比尔理工大学扩大与中国高校合作领域

伊朗国家通讯社（IRNA）：艾哈迈德·莫塔梅迪在伊朗-中国第一次工作组会议上表示，阿米尔·卡比尔大学与欧洲国家的大学有着良好的关系，并补充说，有必要规划与亚洲大学间科学教育的合作与沟通。

他强调，伊朗伊斯兰共和国与中国有着牢固的政治关系，但两国大学之间几乎没有科学教育领域的关系，因予以加强。

阿米尔·卡比尔理工大学校长继续说，这所大学与亚洲国家大学中，和日本、韩国的大学的关系更密切，我们计划加强与中国高学在科教领域的关系。

莫塔梅迪称这次会议是朝着伊中科学关系的方向迈出的积极一步。

他指出了该大学的战略计划，并补充说，在这个计划中，国际交流是一个重要的主轴，它在各个方面都有着重要的地位。

阿米尔卡比尔理工大学校长指出，该大学在过去几年中的国际高校排名中一直名列前茅，目前在科技部批准的四个有效排名榜中也均有排名。

莫塔梅迪表示，该大学在国际排名中排名在300到600之间，且每年的排名都有提高。

他接着说，根据国际排名榜的公布，阿米尔·卡比尔大学在该国理工大学中有着非常良好的地位。该校在论文和引文领域也获得了良好的地位，根据QS排名，该大学在引文领域排名第17位。

阿米尔·卡比尔理工大学校长指出，该国高校在国际关系方面的主要弱点体现在，吸引外国学生、与外国教授合作以及在加强联合国际项目方面。

莫塔梅迪说，国际交流是阿米尔·卡比尔理工大学的优先任务，并说，该校在国际舞台上很活跃，它是过去几年中成立国际教务处的少数大学之一，而该国其他大学设有国际总干事。

他说，这次会议是一次非常重要的会议，它可以加强我国与中国高校和科技中心间在科教领域的合作。

为与中国大学合作的教授提供奖金支持

阿米尔·卡比尔理工大学国际处副校长也表示，发展与中国大学的国际关系是该校的计划之一，并说，我们计划向活跃于这一领域的教授进行奖励。

阿博加塞姆·梅斯加普尔·图西说，这次会议为阿米尔·卡比尔理工大学与中国大学的合作奠定了基础。

他还说，两国大学间签署谅解备忘录，可以帮助两国在教育、研究和技术领域形成各种合作，该校还计划与中国大学在这些领域开展合作。