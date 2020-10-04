伊朗：上半年农产品出口2570万美元 同比增12.2%

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗海关的消息，迈赫达德·贾迈勒·阿罗纳吉说，今年头6个月，出口到国外的农产品有370.6万吨，比去年同期（297.9万吨）相比增长了24.4%。

据他介绍，今年上半年出口额排名前十的农产品括开心果、西红柿、西瓜、番茄酱、开心果仁、苹果、土豆和桃。

伊朗海关技术事务副署长说，在此期间，带皮的开心果出口量为4.7万吨，价值3.04亿美元，与去年相比，重量增长143%，价值增长了101%，番茄酱出口了10.4万吨，价值8800万美元，重量增长了108%，价值增长了48%。

阿罗纳吉强调，开心果仁出口量为7000吨，价值8100万美元，与上一年同期相比，重量增长了91%，价值增长了52%。

伊朗海关技术副署长说，出口量为16.6万吨，价值6100万美元，重量增长了130%，价值增长了43%。他指出，土豆的出口量为27万吨，价值5200万美元，重量增长了130%，价值增长了9%，桃、油桃、李子出口了7.4万吨，价值5100万美元。

阿罗纳吉指出，伊拉克、阿拉伯联合酋长国、阿富汗和中国是这些产品的主要目的地国，他强调，尽管受到经济制裁，但各国的新冠疫情形势危急，出口领域存在多种问题，但这些情况都没有阻止农产品的出口，农产片出口依然保持上升势头。