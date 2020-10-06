进口重疾药物受阻 伊朗将起诉46个美国实体

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗司法机构的一名高级官员表示，该机构正计划起诉参与对伊朗实施不公正制裁的46名美国自然人和法人，因这些美国实体的制裁使伊朗无法进口治疗严重疾病患者所需的药物。

伊朗司法机构高级人权理事会负责人阿里·巴盖里-卡尼（Ali Baqeri-Kani）于当日在参观德黑兰儿童医院的间隙发表讲话，谈及美国严厉的制裁阻止伊朗购买基本药物，并批评这46个美国实体对伊制裁“不遗余力”。巴盖里称，将根据一项打击“美国恐怖主义”措施的法律起诉这46家美国实体，“我们正在国内外使用一切法律手段对付这些罪行，今天，我宣布有46个美国自然人和法人的姓名，他们对伊朗实施了不公正和不人道的制裁。伊朗方面已将案件交给德黑兰检察官办公室了。”

巴盖里曾在其他场合表示，尽管有各种限制，但伊朗现在依旧是治疗各种疾病的领先国家；然而这并不能轻视伊朗的敌人，尤其是美国的不人道行为。巴盖里称，伊朗青年正在竭尽全力防止敌对势力对该国卫生和医疗部门造成任何破坏；而伊朗司法机构不应让敌人的敌对行为“逍遥法外”。

巴盖里说，美国人对伊朗施加极限压力，一些欧洲国家与之沆瀣一气，并将制裁范围扩大到伊朗的卫生部门；且许多罪行都是根据残酷的制裁而实施的，其行为与“恐怖分子”无异。因此，巴盖里强调，伊朗司法机构将通过法律途径严厉追究那些侵犯伊朗民族权利的人，直到他们被法庭定罪为止。

2018年5月，美国单方面退出了联合国认可的伊核协议，并重新实施对伊朗的严厉制裁。伊朗此后在国际法院（ICJ）起诉美国。法庭裁定，美国应取消对人道主义物资的制裁。

美国方面在理论上允许食品、药品和医疗器械等人道主义产品的贸易，但欧洲公司担心被美国二次制裁，因而拒绝与伊朗开展业务。

此外，对伊朗银行系统实施的禁令使许多制药公司无法与伊朗开展业务。今年6月，美国更是加强了6个月之前对伊朗施加的制裁，这项制裁进一步阻碍伊朗获取于新冠疫情作斗争所需要的进口食品和医疗用品。