伊朗政府发言人：德黑兰将派专家代表团前往几个国家 以收回被解冻的资源

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗政府发言人阿里·拉比伊（Ali Rabiee）在与记者举行的每周会议上表示，这些国家（债务人）的态度将留在伊朗人民的历史记忆中。

拉比伊说：“在受到美方政治性的压力下，韩国拒绝解冻在该国家存的伊朗人民资金。”

他说：“我不是以政府发言人的身份，而是以一位伊朗人的身份要强调，反对美国单边主义和不公平的政策需要勇气，而对伊朗人民来说哪些国家将反对这些反人类制裁是很重要的；并且无疑的是美国的这种压迫的立场将不会继续下来的。”

伊朗政府发言人说，不幸的是最近韩国以各种借口拒绝解冻约80亿美元的伊朗财产。我们就此问题多次向韩国提出交涉，但是迫于美方施加的压力，韩国拒绝解冻资产。

最近伊朗外交部发言人则警告韩方，如果继续拒绝支付这笔款项，此案将会被提交国际法庭仲裁。

对此伊朗总统办公室主任表示，韩国的高科技产业在伊朗获得了巨大利益，而韩国的执迷不悟必定会迫使伊朗做出反应。

同时他强调希望韩国不要再做美国的马前卒，避免韩方在伊朗的利益遭到损害。

拉比伊就亚美尼亚与阿塞拜疆之间的军事冲突说，“就该问题我们一直强调维护阿塞拜疆共和国的领土完整和尊重《联合国宪章》的重要性。”

他说：“伊朗非常关切其边境地区公民的生命和财产受到损害；而且想强调的是如果再次发生这些事情，我们肯定不会再容忍的。"

拉比伊指出：“我们希望双方立即结束暴力和流血的冲突，并通过谈判和外交努力执行国际法。”