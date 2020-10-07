在伊朗等友好国家支持下，美国抹黑中国人权状况的图谋再遭挫败

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中华人民共和国常驻联合国代表团消息，近70个国家呼应中方立场，其中巴基斯坦代表55国就涉港问题作共同发言支持中国，古巴代表45国就涉疆问题作共同发言支持中国，科威特代表3个海湾国家作共同发言支持中国，还有很多国家在国别发言中支持中国。各方支持中方维护国家主权、安全和统一的努力，积极评价中国人权事业发展成就，反对将人权问题政治化，反对双重标准，反对政治对抗。会场内形成了支持中国的强大声势，再次挫败了美国等少数国家抹黑中国人权状况的图谋。

张大使指出，他们挑起对抗的作法不合时宜。当今世界正面临重大挑战，处于何去何从的关键时刻。我们刚刚纪念了联合国成立75周年，各国领导人普遍呼吁加强团结合作，共同抗击新冠肺炎疫情，携手应对各类全球性挑战。这是国际社会和各国人民的共同心声。言犹在耳，这些国家却在国际社会最需要和衷共济、团结合作的时候，挑起对抗，制造分裂，严重毒化合作氛围。他们的卑劣行径完全违背历史潮流，完全站在了历史的错误一边。

张大使表示，他们借人权问题干涉内政的行径不得人心。巴基斯坦代表55国发表涉港问题共同发言，古巴代表45国发表涉疆问题共同发言，坚定支持中国维护国家主权、安全和统一的努力，积极评价中国人权事业发展成就。科威特代表3个阿拉伯国家共同发言，反对将人权问题政治化，借人权干涉他国内政。还有很多国家单独发言支持中国，呼吁加强团结合作，拒绝对抗分裂。公道自在人心，世界人民的眼睛是雪亮的。事实证明，美国等少数国家动辄指责施压、干涉别国内政的卑劣行径已人心尽失，完全违背世界各国人民意愿，完全站到了国际社会的对立面。

张大使强调，他们的陈词滥调完全不符合事实。中国的人权成就举世瞩目，不是他们的谎言和欺骗所能否认的，指责中国是找错了对象。在中国960多万平方公里的土地上，没有战乱恐惧、没有颠沛流离，14亿人民共享着安宁、自由、幸福的生活，这是最大的人权工程，最好的人权实践。中国坚持以人民为中心，解决了14多亿人的温饱问题，实现了8.5亿人脱离贫困。中国坚持生命至上，采取最严格、最彻底的疫情防控举措，取得了抗疫斗争重大胜利。中国坚持统筹兼顾，发布三期《国家人权行动计划》，形成了完备的人权法律保障体系。中国坚持捍卫国际公平正义，反对干涉内政，为发展中国家仗义执言，主持公道。中国采取有效措施，打击恐怖主义，维护国家安全，促进经济社会发展，得到全体中国人民的坚决拥护，经得起历史和时间的检验。

张大使指出，他们的政治阴谋绝不会得逞。发展中国家有权捍卫主权和尊严、实现发展、维护安全。他们的做法屡遭失败，频频碰壁，该醒醒了！指责别人解决不了他们的问题，更掩盖不了他们的失败。美国应该照照镜子，看看自己。面对疫情，美国政府应该治病救人，而不是传播政治病毒，到处制造麻烦。面对美国系统性种族歧视、暴力执法问题，联大三委应该就此展开讨论并通过决议。面对叙利亚、伊拉克、阿富汗战争造成数以万计的死难者和上百万的难民，美国应对此负责，给世界一个交待。面对国际责任，美国退出人权理事会、拒绝批准人权公约、甚至狂妄要求制裁国际刑事法院检察官，大搞单边制裁，简直无法无天。我也必须指出，德国、英国等少数国家对自身和美国人权劣迹视而不见，大搞双重标准，还一味追随美国，助纣为虐，所作所为是多么虚伪，应该趁早收起傲慢与偏见，悬崖勒马。

张大使说，人权不是少数人的专利，更不是政治工具。保护人权并非只有西方一种模式，各国有权自主选择符合自身国情的道路。中国的人权道路，是中国人民自己走出来的。中国的人权成就，是中国人民自己干出来的。我们欢迎平等对话，但坚决反对干涉内政，反对双重标准，反对政治对抗。人权没有最好，只有更好。中方愿本着平等尊重、开放包容的精神，继续同各国一道，向“人人得享人权”的崇高理想不断迈进。

巴基斯坦代表55国做共同发言，坚决反对借香港事务干涉中国内政。强调中国制定和实施香港特区维护国家安全法是维护国家安全的正当举措，有利于“一国两制”行稳致远，有利于维护香港的繁荣和稳定，香港广大居民的合法权利和自由也可在安全环境下得到更好保障。香港特区是中国不可分离的部分，香港事务是中国内政，外界不应干涉。

古巴代表45个国家做共同发言，坚定支持中国在新疆采取的反恐和去极端化举措。强调坚决反对将人权问题政治化和双重标准做法，赞赏地注意到中国新疆依法采取一系列措施，应对恐怖主义和极端主义威胁，保障新疆各族人民人权。在涉疆问题上应尊重基本事实，而不应出于政治动机和偏见，对中国进行无端指责和无理干涉。

科威特代表3个海湾国家作共同发言，反对将人权问题政治化，借人权干涉他国内政的作法。

联合国大会第三委员会是讨论人权、社会发展等问题的主要委员会。2019年10月，美国曾纠集一些国家借人权问题搞反华行动，遭到了绝大多数国家坚决反对，以失败告终。