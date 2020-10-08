波斯文化巨星陨落！伊朗当代音乐大师辞世 总统鲁哈尼、外长扎里夫等官员亲自发文哀悼

伊朗国家通讯社（IRNA）：穆罕默德·礼萨·莎扎日安先生（Mohammadreza Shajarian）1940年出生于伊朗东部城市马什哈德。他从小跟着父亲学朗诵《古兰经》和东方传统音乐的细节。
这位伟大音乐家演唱过许多脍炙人口的波斯语歌曲。
伊朗总统鲁哈尼、第一副总统贾汉吉里日、外长扎里夫、文化部部长等国家一级官员以及各界著名人物发布慰问表示沉痛哀悼和无限追思。
据伊通社记者报道，现在许多人都哭着前往他去世的医院聚集。
伊通社（IRNA）德黑兰10月08电 伊朗著名音乐家、传统民乐歌手穆罕默德·礼萨·莎扎日安先生（Mohammadreza Shajarian）因病在德黑兰去世，享年80岁，莎扎日安先生的儿子向外界公布了父亲去世的消息。
伊朗国家通讯社（IRNA）：穆罕默德·礼萨·莎扎日安先生（Mohammadreza Shajarian）1940年出生于伊朗东部城市马什哈德。他从小跟着父亲学朗诵《古兰经》和东方传统音乐的细节。
这位伟大音乐家演唱过许多脍炙人口的波斯语歌曲。
伊朗总统鲁哈尼、第一副总统贾汉吉里日、外长扎里夫、文化部部长等国家一级官员以及各界著名人物发布慰问表示沉痛哀悼和无限追思。
据伊通社记者报道，现在许多人都哭着前往他去世的医院聚集。
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