伊朗外长扎里夫今日抵达中国 两国决心进一步扩大战略伙伴关系

伊通社（IRNA）德黑兰10月09电 中伊友好协会的一位成员表示，尽管美国的非法制裁给中伊合作带来了许多问题，但随着中国"一带一路"倡议的实施及中国采用的内外循环相辅相成的新发展模式之后，中伊经贸合作也面临新的机遇，前景广阔。