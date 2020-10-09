伊朗外长扎里夫今日抵达中国 两国决心进一步扩大战略伙伴关系

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长扎里夫今日（10月9日）将抵达中国，应邀与中国国务委员兼外交部长王毅会面。
伊朗外交部发言人赛义德·哈蒂布扎德发推：值此中伊建交50周年即将到来之际，两国决心进一步扩大战略伙伴关系。尽管美国不断施压，中国仍是伊朗的第一大贸易伙伴。
昨日中国外交部发言人华春莹也宣布，应国务委员兼外交部长王毅邀请，印度尼西亚共和国总统特使、对华合作牵头人、统筹部长卢胡特，伊朗外长扎里夫，菲律宾外长洛钦将于10月9日至10日对中国进行正式访问。
伊通社（IRNA）德黑兰10月09电 伊朗外交部发言人哈蒂布扎德发推宣布，值此中伊建交50周年即将到来之际，两国决心进一步扩大战略伙伴关系。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长扎里夫今日（10月9日）将抵达中国，应邀与中国国务委员兼外交部长王毅会面。
伊朗外交部发言人赛义德·哈蒂布扎德发推：值此中伊建交50周年即将到来之际，两国决心进一步扩大战略伙伴关系。尽管美国不断施压，中国仍是伊朗的第一大贸易伙伴。
昨日中国外交部发言人华春莹也宣布，应国务委员兼外交部长王毅邀请，印度尼西亚共和国总统特使、对华合作牵头人、统筹部长卢胡特，伊朗外长扎里夫，菲律宾外长洛钦将于10月9日至10日对中国进行正式访问。
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