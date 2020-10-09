中伊友好协会成员：中伊经贸合作发展面临新的机遇

伊朗国家通讯社（IRNA）：周金唐在接受中国国际广播电台采访时说，伊朗是世界上唯一跨越丝绸之路经济带路线和水上丝绸之路路线的国家，此外，由于丝绸之路路线长达8000公里，伊朗是此路线中非常重要的国家，在建立中欧关系中发挥着重要作用。

中伊友好协会的一位成员指出了两国经贸合作中存在的问题，并强调，中国机构应转变思维，以新的精神和创新模式与伊朗合作，伊朗朋友也应当深入熟悉“一带一路”倡议，因此，双方可以在框架内进行更有效的合作。

周金唐是宁夏阿姆罗国际文化发展集团董事局主席，他致力于加强与伊朗的经济、商业和文化合作交流，并取得许多成就。

他原是中国西部宁夏回族自治区发展和改革委员会官员，2005年退休后，成立了阿姆罗国际文化发展公司，开始从事发展中国与伊朗的经济、贸易和文化合作关系的活动，并提供这方面的咨询服务。

30年来，他一直在思考如何加强宁夏地区与丝绸之路沿线国之间的经贸关系，并在此领域撰写了许多文章，在先后前往10多个中亚和西亚国家进行调研后，将伊朗视为宁夏地区和中国最重要的合作伙伴之一。

周金唐曾40次访问伊朗，与许多伊朗官员和普通民众建立了深厚的友谊，他把自己的所见所闻都记录在《抵达伊朗后的真相与美丽》一书中，其中用四个短语总结了伊朗："政治稳定、社会凝聚力、善良人民和美丽环境"，他用最简单的语言为中国人描述了真实的伊朗以便中国人民更加了解伊朗。

目前，以周金唐为代表的阿姆罗宁夏国际文化发展集团已与四川省合作启动了一个名为"中亚列车"的项目，并与中国深圳公司签署了在伊朗投资的协议，76岁的jujintang决心毕生致力于中伊合作，他看好中伊合作前景。