伊朗外长批美对伊制裁是一项反人类罪行 外交部回应

10月9日，中国外交部发言人华春莹主持例行记者会，以下为部分实录。

中国外交部回应伊朗外长批美对伊制裁总台央视记者：据报道，美国财政部8日宣布对18家伊朗银行进行制裁。伊朗外长扎里夫称，美政权要摧毁伊疫情期间仅存的购买食品和药品的渠道。美使伊人民忍饥挨饿的阴谋是一项反人类罪行。中方对此有何评论？

华春莹：美方罔顾联合国宪章宗旨和原则及国际法准则，动辄对其他国家采取经济封锁、金融制裁等单边强制措施，强烈冲击国际政治经济秩序和全球治理体系，严重损害受制裁国发展经济和改善民生的能力，对许多无辜民众，包括妇女、儿童、老年人和残疾人的基本人权都造成不容忽视的影响。在当前新冠肺炎疫情全球蔓延的形势下，美方单边强制措施限制防疫物品的运输供应，使受制裁国难以及时进行疫情防控和疫后恢复工作，直接危害有关国家民众生命健康，损害民众特别是弱势群体的权利。

联合国秘书长和人权高专都呼吁缓解和取消单边强制措施。在第75届联大一般性辩论中，多国领导人也都呼吁解除单边强制措施。10月5日，中方在联大三委一般性辩论中代表26个国家作共同发言，再次呼吁立即彻底取消单边强制措施，以确保国际社会全面、有效和高效地应对新冠肺炎疫情。

中方敦促美方正视国际社会的正义呼声，立即停止错误行动，尽快回到全球团结和国际合作的轨道上来。伊朗外长扎里夫即将访华，王毅国务委员兼外长将同他举行会谈。中方愿同伊方一道，不断深化中伊全面战略伙伴关系。