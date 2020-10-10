王毅同伊朗外长扎里夫举行会谈 强调深化全面战略伙伴 加强合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部消息，王毅表示，当今世界正经历百年未有之大变局，面临一系列新威胁新挑战。国际社会比任何时候都更需要坚持多边主义，维护公平正义，促进开放合作。中伊是全面战略伙伴，中方愿与伊方加强沟通，密切抗疫等各领域合作，与各国一道，捍卫多边主义，反对单边霸凌，维护国际公平正义和发展中国家共同利益。

王毅指出，中方一贯致力于维护伊核问题全面协议的权威性、有效性。我们认为，维护全面协议就是维护多边主义成果，维护通过对话协商解决热点问题的有益实践，维护联合国和安理会的权威。中方反对任何破坏全面协议的单边主义行径，将继续推动落实全面协议和安理会第2231号决议，推动伊核问题的政治解决。

王毅表示，为照顾各方合理安全关切，中方倡议在维护伊核全面协议的前提下，搭建一个地区多边对话平台，各利益攸关方平等参与，通过对话增进相互了解，探讨以政治外交手段解决中东海湾地区面临的安全问题。中方对形式和内容持开放态度，欢迎各方讨论研究。

扎里夫祝贺中国在抗击疫情和国家发展方面取得的巨大成就，表示多极世界是必然趋势，单极霸权不可持续。中国正在成为一支全球主要力量，在世界格局转型中发挥着非常重要的作用。伊方感谢中方为伊朗抗击疫情提供的大力支持，愿同中方加强各领域合作，共同反对单边主义、支持多边主义。

伊朗外长表示，伊方赞赏中国宣布将帮助发展中国家获得疫苗。伊方也充分肯定中方为维护伊核问题全面协议发挥的重要作用，愿同中、俄及欧盟各方共同努力，切实维护全面协议的有效性。伊方欢迎中方关于搭建海湾地区多边对话平台的倡议，希望各方显示灵活，共同维护地区和平稳定。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。