伊朗总统：美国新一轮制裁是非人道的恐怖主义行径

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗总统办公室当地时间9日消息，鲁哈尼表示，美国现政权错误地认为制裁可以令伊朗人民屈服、令伊朗陷入困境，但时间可以证明，这样的想法是不切实际且无效的。美国这种徒劳无功的行为是延续了特朗普政权退出伊核协议的战略性错误。每次美国重复战略性错误时都会面临失败，最近的一次例证就是其试图启动“快速恢复制裁”机制。全世界都看到美国的行为是完全违反国际法和基本准则的，在新冠肺炎疫情暴发的背景下，这样的行为是非人道的，全世界的人权活动者应对此进行谴责。

鲁哈尼表示，美国之所以宣布新一轮制裁，主要目的是对其国内进行政治宣传，以实现一些内部目标。

当地时间8日，美国宣布对伊朗18家主要银行发起新一轮制裁，根据美方声明，受制裁方在美国境内或受美方控制的资产将被查封，美国公民不得与其进行交易。此外，在45天过渡期后，任何与受制裁实体进行交易的金融机构和个人将面临次级制裁的风险。

另外，10月9日，中国外交部发言人华春莹主持例行记者会，以下为部分实录。

中国外交部回应伊朗外长批美对伊制裁总台央视记者：据报道，美国财政部8日宣布对18家伊朗银行进行制裁。伊朗外长扎里夫称，美政权要摧毁伊疫情期间仅存的购买食品和药品的渠道。美使伊人民忍饥挨饿的阴谋是一项反人类罪行。中方对此有何评论？

华春莹说，美方罔顾联合国宪章宗旨和原则及国际法准则，动辄对其他国家采取经济封锁、金融制裁等单边强制措施，强烈冲击国际政治经济秩序和全球治理体系，严重损害受制裁国发展经济和改善民生的能力，对许多无辜民众，包括妇女、儿童、老年人和残疾人的基本人权都造成不容忽视的影响。在当前新冠肺炎疫情全球蔓延的形势下，美方单边强制措施限制防疫物品的运输供应，使受制裁国难以及时进行疫情防控和疫后恢复工作，直接危害有关国家民众生命健康，损害民众特别是弱势群体的权利。

她表示，联合国秘书长和人权高专都呼吁缓解和取消单边强制措施。在第75届联大一般性辩论中，多国领导人也都呼吁解除单边强制措施。10月5日，中方在联大三委一般性辩论中代表26个国家作共同发言，再次呼吁立即彻底取消单边强制措施，以确保国际社会全面、有效和高效地应对新冠肺炎疫情。

中国外交部发言人强调，中方敦促美方正视国际社会的正义呼声，立即停止错误行动，尽快回到全球团结和国际合作的轨道上来。伊朗外长扎里夫即将访华，王毅国务委员兼外长将同他举行会谈。中方愿同伊方一道，不断深化中伊全面战略伙伴关系。