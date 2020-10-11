2020年10月11日 上午9:17
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今天是哈菲兹之日 波斯著名的诗人哈菲兹有什么成就？

今天是哈菲兹之日 波斯著名的诗人哈菲兹有什么成就？

伊通社（IRNA）德黑兰10月11电 每年伊朗历7月20日定为伊朗国家哈菲兹日。伊朗时间10月11日，伊朗官员包括民众聚集著名波斯诗人哈菲兹陵园举行纪念哈菲兹仪式.

伊朗国家通讯社（IRNA）：哈菲兹简介中提到他出生于1320年，逝世于1389年，著名的波斯诗人。哈菲兹在进行诗歌创作的时候，正好处在蒙古人统治波斯的时期。因此他的作品对当时统治者的专制和暴虐、社会公德的沦丧，特别是对社会中的虚伪、偏见，进行了无情的批判和讽刺。他还在大量诗歌当中赞叹春天、鲜花、美酒和爱情，呼唤自由、正义和美好生活，对贫困的民众给与深厚的同情。他的波斯文作品《哈菲兹诗集》在1791年第一次正式出版，被翻译成各种外国文字，还在中国西北地区的清真寺经堂中传播。哈菲兹简介中还指出他在波斯文学史中的地位相当重要，许多东西方著名诗人都曾对哈菲兹进行过高度的评价和赞赏。他被称为“诗人中的神舌”、“设拉子夜莺”。德国的大诗人歌德赞叹他道：你是一艘扬帆起航劈波斩浪的航船，而我不过是波浪中颠簸的小舟。

他一生中创作的诗篇有500—900首，主要以“嘎扎勒”这种抒情诗为主，他的诗集编为《诗颂集》。哈菲兹的诗和宗教思想相辅相成，被后人认为是受苏菲主义的影响，但他又非常反对宗教教条主义，他追求精神方面的自由，诗歌里描绘最多的是爱情和美酒，也有对美好风光的赞美。同时他对黑暗、腐败、虚伪的上层宗教人士和世俗统治者进行批判。这就是哈菲兹简介中的主要内容了。

哈菲兹的成就不仅表现在文学方面，他在其他领域也颇有影响力。哈菲兹的作品不仅在波斯文坛史上具有重要意义，还对欧洲文学有着深刻的影响。18世纪德国伟大的诗人歌德受到哈菲兹作品的影响，创作了《西东诗集》，另外还专门创作多篇诗歌并编汇成“哈菲兹篇”献给哈菲兹。歌德说：哈菲兹啊，除非自己丧失理智，我才会把我和你相提并论。你是一艘扬帆起航的大船，而我不过是海浪中上下颠簸的小舟。

1771年英国学者威廉·琼斯将哈菲兹的作品翻译成为英文、法文、拉丁文和希腊文出版，使其在欧洲地区广为流传。普希金、爱默生以及哲学家尼采、黑格尔、恩格斯都曾经赞叹过哈菲兹。印度在2004年发行了纪念哈菲兹的邮票。以上便是哈菲兹的成就。另外很多音乐家，尤其是波斯的作曲家根据哈菲兹的诗，获得灵感创作出许多作品，或直接根据他的诗篇作曲。土耳其知名音乐家布胡里扎德·穆斯塔法·伊特里根据哈菲兹的一首诗创作了他的代表作《Neva Kâr》。波兰作曲家卡罗尔·席曼诺夫斯基参考哈菲兹诗篇的翻译文本创作了声乐套曲《哈菲兹情歌集》。翻译哈菲兹的诗篇很复杂，很少有其他语言能完全成功，他的一般注重意境，或者注重韵律。世人如此推崇他的作品，便是对哈菲兹的成就的极大肯定。

哈菲兹是波斯著名诗人，哈菲兹的故事广为流传。哈菲兹(1320—1389)，虽然他在波斯非常著名，但史料中关于哈菲兹的故事记载却很少，可信度也不高。光是他的出生年份就有好几种说法，大致是在1315—1327年之间。他出生在波斯设拉子地区，另外也有人说他出生于伊斯法汗，后来移居到设拉子。他幼年丧父，接受了传统宗教教育。少年时代他就开始学习创作诗篇，20岁时已经崭露头角，曾经做过莫扎法尔王朝的宫廷诗人。他生活的时代非常动荡，波斯已经被蒙古统治。哈菲兹的一生大部分时间都生活在设拉子。他在中年结婚，生育两个孩子，但他们很早就死去。哈菲兹的妻子之后也离开人世。1387年帖木儿攻陷设拉子，又过了两年哈菲兹因贫病交加逝世，被安葬在设拉子郊外的莫萨拉花园。在哈菲兹去世之后20年，人们在设拉子城郊外莫萨拉花园为他建造了一座陵墓，以便于后人前来纪念他。

现存的哈菲兹墓是由法国考古学家、建筑师安德烈·戈达尔设计建造的，建造时间是1930年，这与哈菲兹逝世的时间相差甚远。哈菲兹汉白玉墓冢上刻有他生前的两首诗。哈菲兹墓是伊朗现有旅游古迹中游客最多的地方。前来旅游的人们通过这里记载的文字、图像，了解到哈菲兹的故事。

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