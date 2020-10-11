今天是哈菲兹之日 波斯著名的诗人哈菲兹有什么成就？

伊朗国家通讯社（IRNA）：哈菲兹简介中提到他出生于1320年，逝世于1389年，著名的波斯诗人。哈菲兹在进行诗歌创作的时候，正好处在蒙古人统治波斯的时期。因此他的作品对当时统治者的专制和暴虐、社会公德的沦丧，特别是对社会中的虚伪、偏见，进行了无情的批判和讽刺。他还在大量诗歌当中赞叹春天、鲜花、美酒和爱情，呼唤自由、正义和美好生活，对贫困的民众给与深厚的同情。他的波斯文作品《哈菲兹诗集》在1791年第一次正式出版，被翻译成各种外国文字，还在中国西北地区的清真寺经堂中传播。哈菲兹简介中还指出他在波斯文学史中的地位相当重要，许多东西方著名诗人都曾对哈菲兹进行过高度的评价和赞赏。他被称为“诗人中的神舌”、“设拉子夜莺”。德国的大诗人歌德赞叹他道：你是一艘扬帆起航劈波斩浪的航船，而我不过是波浪中颠簸的小舟。

他一生中创作的诗篇有500—900首，主要以“嘎扎勒”这种抒情诗为主，他的诗集编为《诗颂集》。哈菲兹的诗和宗教思想相辅相成，被后人认为是受苏菲主义的影响，但他又非常反对宗教教条主义，他追求精神方面的自由，诗歌里描绘最多的是爱情和美酒，也有对美好风光的赞美。同时他对黑暗、腐败、虚伪的上层宗教人士和世俗统治者进行批判。这就是哈菲兹简介中的主要内容了。

哈菲兹的成就不仅表现在文学方面，他在其他领域也颇有影响力。哈菲兹的作品不仅在波斯文坛史上具有重要意义，还对欧洲文学有着深刻的影响。18世纪德国伟大的诗人歌德受到哈菲兹作品的影响，创作了《西东诗集》，另外还专门创作多篇诗歌并编汇成“哈菲兹篇”献给哈菲兹。歌德说：哈菲兹啊，除非自己丧失理智，我才会把我和你相提并论。你是一艘扬帆起航的大船，而我不过是海浪中上下颠簸的小舟。

1771年英国学者威廉·琼斯将哈菲兹的作品翻译成为英文、法文、拉丁文和希腊文出版，使其在欧洲地区广为流传。普希金、爱默生以及哲学家尼采、黑格尔、恩格斯都曾经赞叹过哈菲兹。印度在2004年发行了纪念哈菲兹的邮票。以上便是哈菲兹的成就。另外很多音乐家，尤其是波斯的作曲家根据哈菲兹的诗，获得灵感创作出许多作品，或直接根据他的诗篇作曲。土耳其知名音乐家布胡里扎德·穆斯塔法·伊特里根据哈菲兹的一首诗创作了他的代表作《Neva Kâr》。波兰作曲家卡罗尔·席曼诺夫斯基参考哈菲兹诗篇的翻译文本创作了声乐套曲《哈菲兹情歌集》。翻译哈菲兹的诗篇很复杂，很少有其他语言能完全成功，他的一般注重意境，或者注重韵律。世人如此推崇他的作品，便是对哈菲兹的成就的极大肯定。

哈菲兹是波斯著名诗人，哈菲兹的故事广为流传。哈菲兹(1320—1389)，虽然他在波斯非常著名，但史料中关于哈菲兹的故事记载却很少，可信度也不高。光是他的出生年份就有好几种说法，大致是在1315—1327年之间。他出生在波斯设拉子地区，另外也有人说他出生于伊斯法汗，后来移居到设拉子。他幼年丧父，接受了传统宗教教育。少年时代他就开始学习创作诗篇，20岁时已经崭露头角，曾经做过莫扎法尔王朝的宫廷诗人。他生活的时代非常动荡，波斯已经被蒙古统治。哈菲兹的一生大部分时间都生活在设拉子。他在中年结婚，生育两个孩子，但他们很早就死去。哈菲兹的妻子之后也离开人世。1387年帖木儿攻陷设拉子，又过了两年哈菲兹因贫病交加逝世，被安葬在设拉子郊外的莫萨拉花园。在哈菲兹去世之后20年，人们在设拉子城郊外莫萨拉花园为他建造了一座陵墓，以便于后人前来纪念他。

现存的哈菲兹墓是由法国考古学家、建筑师安德烈·戈达尔设计建造的，建造时间是1930年，这与哈菲兹逝世的时间相差甚远。哈菲兹汉白玉墓冢上刻有他生前的两首诗。哈菲兹墓是伊朗现有旅游古迹中游客最多的地方。前来旅游的人们通过这里记载的文字、图像，了解到哈菲兹的故事。