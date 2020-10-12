伊朗最高革命领袖：美国将会对伊朗“极限施压”感到极限后悔和丢脸

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）周一在参加在德黑兰举办的武装部队军事联合学院的线上毕业典礼时指出，感谢真主，我们将把美国“极限施压”变成该国最大的污点，并让他们感到后悔。

在谈到美国总统特朗普对其使伊朗经济遭受严重破坏和对伊朗人民犯下的罪行而感到喜悦时，伊朗领袖说，这种犯罪的荣誉只能来自于像你们这样的恶人。

伊朗伊斯兰革命领袖补充说，毫无疑问的是目前美国作为一个有数千亿美元的赤字预算，有数以万计的人忍受饥饿生活在贫困线以下，情况非常糟糕；但是伊朗伟大人民将依靠其信仰和民族意志克服困难，并对美方暴徒、叛徒和罪犯视而不见，将利用制裁作为切实加强国家经济的手段。

阿亚图拉·哈梅内伊再一次强调，我们的许多问题都与伊朗国内有关，而为了解决这些问题我们应该基于对国家和地区问题的正确判断和正确思考，加上措施、努力、智慧和决心。

他说，美国对伊朗的国防、导弹和地区能力不屑一顾的原因是伊朗伊斯兰共和国对实现这些能力有着准确和合理的计算。阿亚图拉·哈梅内伊说，这些谬论是由于他们在这一领域的恐惧和落后，但是无论如何，我们应该不重视这些敌对氛围，极力维护我们的计算系统。感谢真主的相助，伊朗伊斯兰共和国将在所有的领域继续前进。

在指出威胁的演变时，伊朗最高领袖还强调应对新的威胁需要提出一些新的方案，并表示在我们国家武装部队学院的研究中心，研究者应认真考虑对新威胁的预测和确定应对方法。

伊朗最高领袖演讲前，伊朗武装部队总参谋长穆罕默德·巴盖尔将军说，美国最近的失败只是敌人失败的一部分，大恶魔（美政权）和一些阿拉伯国家与犹太复国主义政权关系的正常化及威胁，不会引起对右翼阵线优势的怀疑。