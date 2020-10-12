尽管今年有疫情影响但伊朗的钢铁产品产量增长了6%

伊朗国家通讯社（IRNA）：霍达达德普尔周六在参观沙德根钢铁厂时向记者透露，到伊历1404年（公元2025年），该国钢铁的生产能力有望达到每年5500万吨，而根据该国钢铁行业的有效措施将有望更快地实现这一计划。

他指出，在该领域积极人士的努力下，预测该国钢铁出口将超过40亿美元，并补充说，该国的钢铁业今年将雇用20万人，钢铁产量将达3200多万吨。

霍达达德普尔继续说，伊朗的钢铁工业今年将新增1800万吨球团矿产量和1000万吨的钢铁精矿产量。