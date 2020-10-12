伊朗新冠确诊病例——累计504281例 累计治愈409121例

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部发言人萨达特拉里表示，自11日中午至12日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例4206例，新增死亡病例272例，新增治愈病例2732例；伊境内累计确诊504281例，累计死亡28816例，累计治愈409121例，累计进行新冠病毒检测4340831人次；现存确诊病例66344例，其中重症患者4533人；今日新增确诊病例中2063例需住院治疗。

萨还表示，德黑兰、伊斯法罕、库姆、东阿塞拜疆、南霍拉桑、塞姆南、加兹温、洛雷斯坦、阿尔达比勒、胡泽斯坦、克尔曼沙、科吉卢耶-博韦尔艾哈迈德、吉兰、布什尔、赞詹、伊拉姆、霍拉桑拉扎维、马赞德兰、恰哈马哈勒-巴赫提亚里、厄尔布尔士、西阿塞拜疆、中央、克尔曼、北霍拉桑、哈马丹、亚兹德等26省处于红色风险状态；库尔德斯坦、霍尔木兹甘、法尔斯、古列斯坦等4省疫情亦较严峻。



德黑兰疫情防控指挥部负责人扎里表示，德黑兰疫情呈正弦曲线式发展，将一直持续到寒冷季节结束。未来一段时间内，即使疫情有所平息也将是短暂的，新一轮疫情或很快到来。预计重症患者将较前几周继续增加，医护人员面临很大压力，必须采取措施从财政、人力资源方面加大对医护人员的支持。