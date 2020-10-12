IAEA再次核实伊朗核计划的和平性质

伊朗国家通讯社（IRNA）：据新华社报道，记者提问伊朗还有多长时间可以制造核武器，即所谓“突破时间”。格罗西回答：“国际原子能机构不讲‘突破时间’。我们看‘重要数量’，也就是制造核弹所需最少数量的浓缩铀或钚。伊朗现阶段不具备这一重要数量。”

伊朗否认试图制造核武器，坚称核计划目的是民用。

伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国2015年7月达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗限制核活动，联合国、美国和欧洲联盟解除协议所涉对伊制裁。美国2018年5月单方面退出伊核协议，恢复并追加对伊制裁。伊朗去年5月以来逐步中止履行伊核协议部分条款。

国际原子能机构在伊核协议生效以后定期发布季度报告，长期证实伊朗履行协议承诺，即便在美国2018年退出伊核协议以后一段时间。这一机构9月发布最新一期伊朗核活动季度报告，确认伊朗具备2105.4公斤浓缩铀，丰度最高达4.5%。

路透社报道，伊朗现有浓缩铀的数量远不及伊核协议生效前的浓缩铀数量。核武器需要浓缩铀丰度达到90%以上。协议生效前，伊朗可以提炼20%丰度的浓缩铀。

格罗西8月访问伊朗，其间分别与伊朗总统哈桑·鲁哈尼、外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫和伊朗原子能组织主席阿里·阿克巴尔·萨利希会谈。

双方发表联合声明，伊朗自愿向国际原子能机构提供进入两处指定地点的途径，为核查活动提供便利。国际原子能机构人员9月先后赴伊朗两处地点核查。