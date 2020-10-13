伊朗电影大师阿斯哈·法哈蒂点赞中国 羡慕中国电影深刻文化根基

伊朗国家通讯社（IRNA）：近十年来，伊朗电影以深刻剖析社会意义、针砭时弊，揭示社会现实中的种种怪相而被国际社会广泛认可，更被电影业内奉为现实主义电影的标杆。在第七届丝绸之路国际电影节的7位特别推荐人中，就有来自伊朗的社会派电影大师阿斯哈·法哈蒂，为本届电影节的17部入围影片进行推介。11日上午，记者通过国际连线对伊朗社会派电影大师阿斯哈·法哈蒂进行了专访，阿斯哈·法哈蒂盛赞了中国电影深刻的根基，以及中国电影庞大的市场优势。

阿斯哈·法哈蒂之所以被称为电影大师，是因为他对本土社会与日常生活的观察与思考，让他得以真实深刻地展示了伊朗社会的现状，转化为成熟的影像语言。2009年，阿斯哈·法哈蒂的《关于伊丽》被授予柏林国际电影节最佳导演奖。2011年及2016年又分别凭借《一次别离》及《推销员》，两度获得奥斯卡金像奖的最佳外语片。他也成为伊朗电影史上第一位获得奥斯卡最佳外语片的导演，《一次别离》还一举斩获2011年柏林国际电影节最佳影片金熊奖。

阿斯哈·法哈蒂上次来中国是在一年多以前，他认为“中国的电影业在全球都是非常庞大的市场，我没有观赏全部的中国影片，但我觉得中国影片特别是商业片有它的优势，有自己深刻的根基，这样的根基是来自于一个历史悠久的文明古国。对我来说有很多历史宝藏在中国可以挖掘，每一年在中国肯定有一些非常好的历史价值影片。可能到十年十五年之后才能评价这些影片，我要等未来几年才能做评价。”阿斯哈·法哈蒂没有来过西安，他迫切地表示“希望将来有一天可以去西安看一看。在疫情过后，希望能去西安参观。因为这次在西安举办的丝绸之路电影节，让来自于不同国家不同文化背景的影片都能聚集在一起，这是一个观影的好机会，我非常珍惜。同时和来自不同国家的评委一起沟通，有点像电影研讨会一样。我们有各种各样的对话和深度探讨，和其他国家的业内人士进行思想交流，碰撞出了很棒的思想火花。”

阿斯哈·法哈蒂还对中国的年轻电影人给出忠告，“要用心灵去拍摄电影，而不是用理性的大脑去拍摄电影，如果你的电影是从心里拍出来的，就非常打动人，不管哪个国家的观众都会买账，都会喜欢。”