伊朗政府发言人宣布德黑兰支持任何对亚阿战争停火有帮助的倡议

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗政府发言人阿里·拉比伊当地时间13日表示，目前亚阿战争中双方的不少无辜的老百姓受害，为停止该残忍的战争伊朗伊斯兰共和国将支持任何对这场战争的停火有帮助的倡议。

他强调，任何倡议都应该符合亚阿战争的各方立场并各方应该为实现停火发挥其积极的作用。

伊朗政府发言人强调，毫无疑问的是恐怖分子来到该地区肯定对地区的稳定和安全有害，而且每一个国家向恐怖分子的到来提供便利，它将是该分子人员的第一受害者。

最近伊朗总统就纳卡地区局势发展表示，伊朗边界地区的安全是我们的优先问题并且针对该地方的任何侵略是不可接受的；伊朗政府呼吁阿塞拜疆共和国作为兄弟国家，亚美尼亚作为邻国特别注意这一点。

伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）博士在内阁会议上说，“我最近与亚美尼亚和阿塞拜疆共和国高级官员会谈的重点之一是，德黑兰强调维护阿塞拜疆的领土完整这一点；但与此同时我们对正在进行中的战争感到非常遗憾，并且非常重视这个情况应该及时结束；我们认为通过火与血无法解决任何问题，为了解决这类问题必须寻求其他方式，而且我们作为伊斯兰共和国已为此做好了准备。

伊朗总统强调，伊朗千万不会允许某些国家以一些无根据的借口使在叙利亚打败的恐怖分子迁移到我们的边境；这肯定是不可接受的，并我们已明确地把有关的立场告知邻国的官员们。

鲁哈尼博士还警告不要将亚美尼亚与阿塞拜疆共和国之战转变为“区域战争”，并表示：“我们必须小心，该场战争不演变成区域战争；在这种情况下有些方面正在火上加油；他们应该注意到如果该战争的战地扩大的话，这肯定不符合任何国家的利益，这场战争必须在政治原则基础上结束。”

他强调：“占领其他国家的土地对我们来说是不可接受的，同时战争也是不可接受的；我们关切地希望，通过各方的不断努力，稳定将恢复到该地区。”