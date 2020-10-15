伊朗上半年非石油出口总值达135亿美元

伊朗国家通讯社（IRNA）：扎强调，在石油产品价格大幅下跌之后，非石油商品的出口具有重要意义，“当前支持非石油商品出口已成为国家所有经济组织和企业的重要职责”。

扎德布姆此前还指出，在伊历今年前六个月（从3月21日至9月22日），该国进口了价值约167亿美元的产品。

在严峻的新冠疫情和美国制裁形势下，该国的出口大幅下降了34％。

伊贸易促进组织（TPOI）负责人强调，伊朗对15个邻国具有很强的出口能力，价值可达1000亿美元，对此应给予高度重视。