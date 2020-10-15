伊朗总统：武器禁运将解除 数日之内便可重启军火自由贸易

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统鲁哈尼（Hassan Rouhani）表示，在美国要求延长联合国对伊武器禁运的尝试遭到挫败之后，伊朗将在周日（18日）重启武器自由贸易。

鲁哈尼在当日内阁会议上发表讲话时，就实行了10年的军火禁令将在几天内被解除向伊朗国家表示祝贺。

鲁哈尼说：“我们在这个问题上与美国斗争了4年。美国正竭尽全力阻止这一天（10月18日）到来，但由于我们人民的抵抗，这一天到来了。美国失败是因为我们外交官的努力。”

鲁哈尼还指出，解除武器禁运是该国2015年《伊核协议》的成果。

鲁哈尼说，《伊核协议》取消了武器禁运，从周日（18日）起，伊朗便可自由地从任何意向国家购买武器，并向任何其他国家出售伊朗制造武器。

依据联合国2231号决议，安理会支持2015年多方达成的《伊核协议》，联合国对伊朗武器禁运截至2020年10月。

8月16号，伊朗国防部长哈塔米在新闻发布会上公开表示，称伊朗方面已经做好了武器贸易准备，将在联合国武器禁运到期之后，向友好国家采购现代化的武器装备，以此来强化伊朗的国防力量。

为了避免伊朗获得更多的现代化武器装备，美国在8月13号曾呼吁继续无限期延长对伊朗的武器禁运。但是在8月14号联合国安理会15个成员国的投票中，只有美国和多米尼加两国同意继续延长禁令，距离9票通过的门槛还有7票的差距，可以说，伊朗军售解禁已经是势不可挡了。

8月20日，美国国务卿蓬佩奥通知安理会美方将启动“快速恢复制裁”机制，并宣称美国将于9月20日起恢复联合国对伊朗制裁措施。然而，美方已在2018年5月宣布退出《伊核协议》，国际社会表示美国再以“伊核协议参与国”的身份来要求安理会启动对伊制裁，没有任何政治依据和法律依据。