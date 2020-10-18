伊朗外交部就解除对伊武器禁运凌晨发表声明

伊朗国家通讯社（IRNA）：声明表示，对于国际社会来说，今天（18日）是重要的一天。国际社会无视美国政府的努力，已经保护了联合国安理会第2231号决议以及伊核协议。截至今天（18日），所有对伊朗买卖武器的相关活动及金融服务的限制以及对一些伊朗公民和军官施加的关于禁止进入或过境联合国会员国的所有旅行禁令都自动终止。

声明提到，伊核协议的创新之一是，不需要新的决议来彻底、无条件地终止对伊武器禁运和旅行禁令，也不需要联合国安理会发表任何声明或采取任何其他措施。该举措是在艰苦的谈判之后达成的，并且已经事先预见到伊核协议签署后，或许有一个或多个参与方可能违反其义务。此外，针对2023年终止伊朗导弹禁令，以及随后于2025年在安理会完成“对伊朗核问题的审议”等，都采用了相同的程序。

声明表示，自今日（18日）起，伊朗可以从任何渠道采购任何必要的、基于自身防御需要的武器和装备，而没有任何法律限制，此外伊朗也可以根据其自身政策出口防御性武器。伊朗外交政策的基石就是反对以任何形式向伊朗强加的压力，因此，伊朗从不承认对包括金融、经济、能源和军备在内的任何领域施加的任何限制。

声明指出，伊朗的国防力量是依靠人民的支持和本国的能力。依靠自身能力满足国防需求的主张，仍然是伊朗维护国防力量的所有行动的基础。

声明强调，西方大国与一些地区国家达成的有利可图的武器交易，是该地区发生战争的罪魁祸首，此举导致了包括对也门人民持续侵略等多种罪行的产生。

声明表示，在过去三个月中，美国试图进一步违反联合国安理会决议的非法和恶意行径被安理会一再拒绝。声明总结称，美国必须放弃对第2231号决议的破坏性方针；恢复完全遵守《联合国宪章》规定的义务；停止违反国际法和国际秩序的行动；避免煽动西亚地区的动荡。此外，任何违反联合国安理会第2231号决议以及伊核协议内容的行为，伊朗都将保留采取必要对策的权利，以确保其国家利益。

尽管近几个月以来，美国加大努力并采取各种手段，试图延长对伊武器禁运，但美国举措并未奏效。按照相关规定，对伊武器禁运已于当地时间10月18日自动解除。