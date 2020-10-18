伊朗议会议长：解除对伊武器禁运是美国重大失败

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗议会议长卡利巴夫在伊朗议会公开会议上表示，解除对伊武器禁运对美国这个毫无理智的政府、以及其无能和受到孤立的总统来说，是一个重大失败。

他说，尽管美国用尽手段，试图让联合国启动“快速恢复制裁”机制并延长对伊武器禁运，但此举并没有取得任何成功。

此外他表示，为了抵抗来自美国的压力，伊朗将会采取重要且合适的步骤来买卖武器，从而达成伊朗的战略成就。

尽管近几个月以来，美国加大努力并采取各种手段，试图延长对伊武器禁运，但美国举措并未奏效。按照相关规定，对伊武器禁运已于当地时间10月18日自动解除。

伊朗外交部就解除对伊武器禁运发表正式声明。

声明表示，对于国际社会来说，今天（18日）是重要的一天。国际社会无视美国政府的努力，已经保护了联合国安理会第2231号决议以及伊核协议。截至今天（18日），所有对伊朗买卖武器的相关活动及金融服务的限制以及对一些伊朗公民和军官施加的关于禁止进入或过境联合国会员国的所有旅行禁令都自动终止。

声明提到，伊核协议的创新之一是，不需要新的决议来彻底、无条件地终止对伊武器禁运和旅行禁令，也不需要联合国安理会发表任何声明或采取任何其他措施。该举措是在艰苦的谈判之后达成的，并且已经事先预见到伊核协议签署后，或许有一个或多个参与方可能违反其义务。此外，针对2023年终止伊朗导弹禁令，以及随后于2025年在安理会完成“对伊朗核问题的审议”等，都采用了相同的程序。

声明表示，自今日（18日）起，伊朗可以从任何渠道采购任何必要的、基于自身防御需要的武器和装备，而没有任何法律限制，此外伊朗也可以根据其自身政策出口防御性武器。伊朗外交政策的基石就是反对以任何形式向伊朗强加的压力，因此，伊朗从不承认对包括金融、经济、能源和军备在内的任何领域施加的任何限制。